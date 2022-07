Male ai piedi, ecco quando effettuare una visita dal podologo

Sono molte le persone che soffrono di problemi ai piedi, ma che ritardano o evitano eventuali visite, sia perché pensano si tratti di disturbi di poco conto, che prima o poi passeranno, sia perché non sanno a quale professionista rivolgersi. Esiste una specializzazione dedicata ai piedi e ai loro disturbi, ed è la podologia; una disciplina che permette di curare le problematiche legate alla conformazione e alla struttura del piede. Humanitas salute ne ha parlato con Davide Colli, podologo in Humanitas San Pio X in un articolo che pubblichiamo integralmente.

Podologia: cos’è?

La podologia è quella disciplina sanitaria che si occupa di tutte le patologie del piede, e che accompagna alla guarigione il paziente a qualsiasi età, dall’infanzia all’età adulta, agli sportivi.

Lo specialista in podologia è il podologo: questa figura, oltre che intervenire direttamente sul piede del paziente in casi di problemi a cute ed annessi cutanei (lamine ungueali), può curarne i disturbi legati ad un alterato appoggio plantare (ovvero metatarsalgie, fasciti plantari, tendiniti, borsiti ecc.) mediante la realizzazione di specifici plantari, al consiglio di esercizi o l’utilizzo delle calzature più idonee.

Particolare attenzione va fatta al piede reumatico e al piede diabetico, tutti i pazienti diabetici dovrebbero essere seguiti anche da un podologo, al fine di prevenire le ulcerazioni del piede.

Quando effettuare una visita dal podologo?

Sono molti i problemi che una visita podologica può affrontare.

Intorpidimento, dolore o gonfiore a un piede

In certe occasioni soffrire di problemi ai piedi può essere anche normale (ad esempio dopo una corsa o dopo esser stati in piedi tutto il giorno), ma, se sintomi come dolore, intorpidimento e gonfiore si presentano senza una ragione evidente, potrebbe farsi fondamentale una valutazione podologica al fine di individuare la causa del problema.

Funghi

In caso di funghi, l’infezione può diffondersi alle altre unghie o dita dei piedi se non trattata nel modo giusto.

Continuo dolore al tallone

Questo dolore può dipendere da diverse cause: sarà il podologo a eseguire un esame clinico biomeccanico e posturale, accompagnato da eventuale radiografia, al fine di scoprire la causa principale e sviluppare un piano di trattamento.

Piede d’atleta

Tra le infezioni fungine più comuni, il piede d’atleta può essere trattato con creme da banco. Tuttavia, se il problema continua a ripresentarsi, è consigliabile consultare un podologo.

Occhio di pernice

L’“occhio di pernice” è una callosità tra le dita dei piedi, che dipende dal conflitto tra le dita e che può esser causato dall’uso eccessivo di calzature non idonee al proprio piede.

Unghie incarnite

In caso di unghie incarnite è importante capire che non si tratta di un problema da risolvere dall’estetista; questo disturbo potrebbe nascondere un’infezione che, se non trattata a dovere, può solo peggiorare.

Diabete

Coloro che soffrono di diabete di tipo 1 e di tipo 2 hanno un rischio molto più elevato di avere problemi ai piedi, a causa di una cattiva circolazione e/o una alterata sensibilità possono insorgere ulcere ai piedi e conseguenti infezioni. Tutti i pazienti diabetici dovrebbero essere seguiti anche da un podologo, al fine di prevenire le ulcerazioni del piede.

Borsite dell’alluce

La borsite è una infiammazione della borsa (ovvero un tessuto molle) in corrispondenza della protuberanza ossea sviluppata all’esterno dell’articolazione dell’alluce che può avere diverse cause, alcune delle quali derivanti dalla deviazione in valgismo dell’alluce, da alterazioni dell’appoggio plantare o dall’indossare scarpe non idonee al proprio piede. Il podologo può aiutare il paziente a trovare la causa e quindi individuare le migliori opzioni di trattamento.

Calli o duroni

Col tempo, calli e duroni possono diventare dolorosi se la pelle diventa troppo spessa. Un podologo può trattarli rimuovendole e valutando la causa della loro formazione

vendo un farmaco topico, o rimuovendo aree della pelle indurita per alleviare il dolore.

Dolore articolare al piede o alla caviglia

Anche se questi dolori articolari si possono facilmente trattare con farmaci antinfiammatori da banco, è importante consultare un podologo per determinare la causa principale del dolore, soprattutto se il dolore al piede o alla caviglia persiste.

Problemi di postura

I piedi influiscono non poco sulla postura, e di conseguenza influiscono anche eventuali problematiche a esso correlate, dal mal di schiena al dolore alle ginocchia.

La valutazione posturale proposta dal podologo può essere quindi determinante.