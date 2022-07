Herpes labiale? Ecco come evitarlo

L’herpes labiale non è mai piacevole, indipendentemente da quando appare. Ci sono persone che ne soffrono sempre in estate, oppure in inverno. C'è poi chi ne soffre in concomitanza di eventi stressanti, come prima degli esami o di un appuntamento importante, ci sono poi donne che ne soffrono a ridosso del ciclo mestruale. Cos’è, precisamente, l’herpes labiale, e come evitarlo? Humanitas salute ne ha parlato con Marta Brumana, responsabile di dermatologia di Humanitas San Pio X in un articolo che pubblichiamo integralmente.

Che cos’è l’herpes labiale?

L’herpes labiale non è un semplice fastidio, ma una malattia infettiva, che si può quindi contrarre e trasmettere.

Può riguardare anche naso e guance ed è causato dalla riattivazione del virus Herpes Simplex 1 (HSV-1) che si trasmette con il contatto diretto con la cute o con la saliva di chi è infetto.

«All’inizio si manifesta come una sensazione di tensione, bruciore o prurito sulle labbra, poi compaiono piccole vescicole rosse che in alcuni giorni possono trasformarsi in croste e ulcerazioni, liberando un liquido fortemente contagioso, ma possono comparire anche febbre mal di testa, dolori muscolari e malessere generale», spiega la dottoressa Brumana.

Come evitare l’herpes labiale

Il virus può risvegliarsi a causa di sbalzi di temperatura o ormonali, esposizione al sole, stress e abbassamento delle difese immunitarie.

L’herpes labiale può essere trasmesso a familiari, amici e al proprio partner. Tuttavia, è possibile evitare di contagiare ed esserne contagiati attuando alcune misure anti-contagio.

Evitare il contatto diretto con chi è infetto

Per tutta la durata dei sintomi e fino alla completa guarigione è necessario evitare il contatto diretto con chi è infetto, specialmente baci.

Una volta che il virus riesce a entrare nell’organismo attraverso le mucose e la saliva, questo infetta le cellule della pelle provocando le lesioni tipiche di questa malattia. Particolare attenzione per i neonati: si sconsiglia infatti di baciarli, in generale, proprio per evitare il loro contatto con l’herpes virus che potrebbe causare serie complicazioni.

Lavare bene bicchieri, posate e asciugamani prima di usarli

Il contagio può avvenire anche in caso vengano condivisi piatti, bicchieri, posate o asciugamani con chi ha l’Herpes. È bene fare particolare attenzione, in quanto il virus non si trasmette solo nei primi giorni di manifestazione dell’herpes.

Lavare spesso le mani, non toccarsi occhi e bocca

Limitare il contatto con occhi e bocca e lavarsi spesso le mani sono misure preventive di trasmissione di qualsiasi infezione, che ormai abbiamo imparato a conoscere bene. Una misura di prevenzione valida anche per il virus dell’Herpes.