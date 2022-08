Dieta del respiro, per dimagrire si parte dai polmoni

Si può dimagrire anche solo respirando. È questo ciò che promette la Long breath diet, la dieta del respiro. Il principio su cui si basa è abbastanza semplice: quando respiriamo ossigeno questo raggiunge le molecole di grasso presenti nel corpo e le rompe in acqua e anidride carbonica. L'anidride carbonica fa poi ritorno ai polmoni per essere esalata. L'intero processo favorisce quindi la combustione dei grassi e di conseguenza il dimagrimento.

La dieta del respiro, nata per errore

La Long breath diet è stata "inventata" da Miki Ryosuke, attore giapponese, quasi dieci anni fa, ma nasce da un errore. L'uomo stava infatti cercando, attraverso la respirazione, un modo alleviare i suoi dolori alla schiena ed ha invece scoperto la dieta.

Dopo averla sperimentata, Ryosuke ha infatti raccontato di aver perso 13 chili e 12 centimetri di giro vita in un mese e mezzo.

Gli esercizi della Long breath diet

Secondo Miki Ryosuke sono sufficienti dai due ai massimo cinque minuti di esercizi di respirazione al giorno per vedere risultati concreti sul proprio corpo. Ci si deve mettere in piedi, posizionandosi con una gamba in avanti e una indietro, scaricando tutto il peso sul piede posteriore. A quel punto è necessario inspirare lentamente per circa tre secondi, mantenendo le braccia in verticale sopra la testa. Terminata la fase di inspirazione, si può poi espirare, buttando fuori l'aria per sette secondi con forza e contraendo i muscoli del ventre. E il gioco è fatto.

Dieta sana e meno stress

Diversi studi hanno sottolineato l'efficacia e i benefici della dieta del respiro, che oltre che sul peso agisce anche sullo stress, aiutando a gestire al meglio difficoltà ed emozioni. Va però sottolineato come la Long breath diet vada comunque abbinata a uno stile di vita sano e a un regime alimentare equilibrato, pur senza particolari limitazioni.

Non esistono, di contro, particolari limitazioni per la dieta del respiro, ma per chi soffre di problemi cardiaci e respiratori è consigliabile chiedere parere al proprio medico prima di provarla.