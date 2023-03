Quanti chili si possono prendere in gravidanza?

L’idea di aumentare di peso può spaventare diverse donne all’inizio della gravidanza; sono molte poi le donne che hanno il timore di non riuscire a tornare in forma dopo il parto. Se da un lato l’aumento di peso corporeo in gravidanza è naturale, dall’altro bisogna ricordarsi che uno stile di vita sano è fondamentale per affrontare una gravidanza serena per sé e per il bambino e per riacquistare la propria forma fisica dopo il parto. Ne parla il dottor Alessandro Bulfoni, responsabile di Ostetricia e ginecologia di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Peso in gravidanza: di quanti chili si dovrebbe aumentare?



Di quanti chili si dovrebbe aumentare?

Va da sé, ovviamente, che non esistano regole fisse valide per tutte le donne.

Sono molti, infatti i fattori che incidono sul numero di chili:

il peso prima di rimanere incinta,

l’indice di massa corporea,

lo stato di salute della madre

la conformazione del bambino.



In generale, l’aumento di peso consigliato è tra gli 8 e i 12 kg. Una gravidanza gemellare porterà naturalmente un aumento di peso ulteriore.



Il rischio del sovrappeso e del sottopeso

Tuttavia, affrontare la gravidanza in sovrappeso non è una condizione da sottovalutare, in quanto vede l’aumento del rischio di complicazioni, come diabete gestazionale e pressione alta. Similmente, anche le donne in forte sottopeso devono stare attente e guadagnare i chili necessari a consentire al proprio bimbo di crescere sano.



Dove vanno i chili in più?

Possiamo dire che, generalmente, i chili in più in gravidanza si distribuiscono così:

il bambino peserà a fine gravidanza intorno ai 3 kg

l’aumento del seno (circa un kg)

l’ingrossamento dell’utero (circa un kg)

la placenta (quasi un chilogrammo), così come il liquido amniotico

aumento del volume sanguigno (da 1,4 a 1,8 kg),

l’aumento di volume dei liquidi corporei (da 1,4 a 1,8 kg)

le riserve di grasso (da 2,7 a 3,6 kg).



Nel primo trimestre la maggior parte delle donne non ha bisogno di aumentare di peso; se il peso all’inizio della gravidanza è nella norma, in genere si prendono un paio di chili. Uno stile di vita sano, a prescindere dalla gravidanza, include un peso corporeo nella norma: questo è certamente il punto di partenza ideale per una gravidanza.



L’aumento di peso è più significativo dal secondo trimestre: in genere si aumenta di circa un chilo e mezzo al mese, fino al parto.



In ogni caso, è bene confrontarsi con il ginecologo e seguire le sue indicazioni circa l’alimentazione e l’attività fisica, così da vivere la gravidanza in serenità e salute.