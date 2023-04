Colite, c'entra davvero la primavera? E quali sono i rimedi

Molti credono che il risvegliarsi della colite sia dovuto all’arrivo della primavera o dell’autunno. Vero o falso? Rispondono gli specialisti di Humanitas in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

La colite si speso si risveglia a primavera

Vero, la colite si risveglia al cambio di stagione

Vero. Anche se non esiste ancora una spiegazione scientifica sul perché la colite si risvegli a primavera, oppure in autunno, e inizi a dare problemi, è certo che chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile può andare incontro a riacutizzazioni all’avvicinarsi del cambio di stagione. Nonostante la colite possa essere talvolta un problema passeggero causato da un virus oppure da un cibo particolare, in tutti gli altri casi la colite, conosciuta anche come colite nervosa, è un disturbo frequente meglio noto tra gli esperti come sindrome del colon irritabile. Tale patologia colpisce circa il 15% della popolazione con una probabilità di circa il doppio per le donne rispetto agli uomini.

I sintomi

Dolore addominale, stitichezza e diarrea, spesso alternate, crampi, sensazione di gonfiore, muco nelle feci sono i sintomi che spesso possono essere tenuti sotto controllo da una corretta alimentazione. Alcuni studi osservazionali condotti su persone affette da sindrome del colon irritabile suggeriscono che fattori di rischio come il cambiamento di stagione, il freddo e l’inquinamento atmosferico, potrebbero stimolare le riacutizzazioni. Si tratta di studi che richiederanno ulteriori ricerche e conferme soprattutto perché non spiegano il perché fattori ambientali come il cambiamento di stagione possano scatenare la colite.

I rimedi

In attesa di ulteriori conferme, durante la primavera, per prevenire o ridurre i sintomi della colite è consigliabile arricchire la dieta con acqua, evitare bevande zuccherate, e soprattutto fare attività fisica con regolarità.