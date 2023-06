Paura di volare? Ecco i consigli per liberarsi dall'aerofobia

I numeri parlano chiaro: più di 2 italiani su 10 hanno paura di volare. Si chiama aerofobia o aviofobia ed è una delle fobie più diffuse al mondo. Il 48% di coloro che hanno paura dell’aereo attribuisce questa fobia al timore di possibili guasti o incidenti, mentre il 40% all’idea di non avere alcun controllo del mezzo di trasporto. Se il 58% riesce ugualmente a prendere l’aereo, per il 20% questa fobia costituisce un vero e proprio impedimento che lo porta a decidere di non viaggiare, limitando così drasticamente la propria sfera personale e professionale.

Ma come affrontare questa paura? Ecco 10 consigli forniti da Unobravo, servizio di psicologia online.

Paura di volare: 10 consigli per superarla

Ci sono alcuni trucchi e accortezze che possono essere adottati per mitigare le preoccupazioni legate al volo. Ecco 10 semplici consigli per provare a vincere la paura e affrontare i viaggi in aereo con maggiore serenità:

Informarsi: molte delle situazioni che generano panico nei soggetti aerofobici sono dovute a interpretazioni errate di normali condizioni legate al volo. Documentarsi e acquisire maggiori conoscenze sul funzionamento degli aerei, le fasi di volo e i processi di sicurezza dell'aeroporto può aiutare a comprendere meglio le dinamiche del viaggio e a esorcizzare le proprie paure. Frequentare un corso: molte compagnie aeree, per diffondere il messaggio che l'aereo è sicuro, offrono corsi specifici volti ad aiutare coloro che soffrono di aerofobia a imparare a gestire la paura e vivere l’esperienza del volo con più serenità. Arrivare in aeroporto per tempo: arrivare in ritardo o avere i minuti contati genera ansia e stress. È, quindi, consigliabile pianificare il viaggio in modo da essere in aeroporto con sufficiente anticipo e poter così svolgere le operazioni di check-in e di sicurezza senza fretta e con una maggiore tranquillità. Scegliere il posto sull'aereo: scegliere un posto in cui ci si sente a proprio agio può contribuire ad alleviare la tensione. Ad esempio, per chi soffre di vertigini potrebbe essere meglio evitare di sedere accanto al finestrino e optare per un posto in corridoio. Consultare le informazioni fornite dalle compagnie aeree riguardo ai posti in prossimità delle uscite di emergenza, ai sedili più spaziosi, nonché alla posizione dei motori può essere una buona soluzione per selezionare il posto più in linea con le proprie esigenze. Optare per un abbigliamento comodo: è buona prassi indossare abiti comodi e scegliere tessuti che favoriscano la traspirazione, evitando capi attillati o scomodi che potrebbero causare disagio in volo. Evitare le bevande eccitanti: prima e durante il volo, è consigliabile evitare bevande contenenti caffeina, teina o alcolici poiché potrebbero aumentare l'ansia. Meglio, invece, optare per acqua o tisane. Ascoltare le indicazioni di sicurezza: è raccomandabile prestare attenzione alle informazioni fornite dall'equipaggio di volo durante i briefing di sicurezza. Sapere cosa aspettarsi e come reagire in caso di emergenza può aiutare a ridurre l'ansia. Interagire con il personale di volo: gli assistenti di volo sono a completa disposizione dei viaggiatori e sono addestrati per supportare e rassicurare i passeggeri. Parlare con l'equipaggio ed esprimere le proprie ansie e insicurezze può essere un toccasana per chi ha paura di volare. Distrarsi: un rimedio efficace per superare la paura è cercare di distrarsi durante il volo tenendosi impegnati con altre attività. Leggere un libro, ascoltare musica o scambiare quattro chiacchiere con i vicini di posto sono tutti ottimi passatempi con cui tenere la mente occupata durante il volo e rilassarsi. Imparare delle tecniche di rilassamento: le tecniche di rilassamento, come il training autogeno o il rilassamento progressivo di Jacobson, possono aiutare a controllare la paura. Molte di queste tecniche si basano sulla respirazione diaframmatica: imparare a controllare il respiro è, infatti, un ottimo metodo per allentare l’ansia e lo stress nella vita di tutti i giorni, così come in volo.

Da cosa nasce la paura di volare?

Sempre facendo riferimento ai numeri, l'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo: le possibilità di essere coinvolti in un incidente sono una ogni 1,2 milioni di voli e quella di morire 1 ogni 11 milioni. Numero che non lasciano spazio a dubbi eppure sono ancora in molti ad avere paura di volare. Viene, quindi, naturale chiedersi da dove nasca questa fobia. A provare a spiegarlo è Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director di Unobravo. «La paura di volare è più diffusa di quanto si potrebbe pensare. Spesso di verifica a causa della mancanza di una familiarità radicata con l’aereo rispetto ad altri mezzi di trasporto più tradizionali. Nella maggior parte dei casi, questa diffidenza iniziale scompare o si attenua con l'esperienza e l'abitudine - ha sottolineato - Alcune persone iniziano a soffrire di questa fobia a seguito di esperienze negative o traumatiche, come voli turbolenti o incidenti aerei. In altri casi, l’aerofobia può essere direttamente correlata ad altre fobie e forme di ansia. Spesso, infatti, si manifesta in soggetti claustrofobici (paura degli spazi chiusi), acrofobici (paura dell'altezza), agorafobici (paura dei luoghi aperti e affollati da cui si è impossibilitati ad allontanarsi) o in coloro che sono affetti da fobia sociale. Anche gli attacchi di panico sperimentati prima di una partenza possono influenzare l’insorgere dell’aerofobia».

Non sempre, però, l'aerofobia è collegata a questo tipo di situazioni. Può anche insorgere in maniera improvvisa. «Talvolta, l’aerofobia può manifestarsi improvvisamente, senza una causa diretta apparente e in persone che in precedenza non avevano mostrato sintomi ansiosi significativi. In alcuni casi, tale fobia potrebbe svilupparsi a seguito di un evento stressante o traumatico di altra natura, come un lutto, una separazione, un trasferimento o nuove responsabilità lavorative. L’aereo diventa, così, l’oggetto attraverso cui stress e ansia possono trovare sfogo - ha confermato la dottoressa - In molti casi, dietro all’aerofobia si cela un bisogno di controllo. I soggetti più esposti a questa fobia sono, infatti, coloro che non hanno un buon rapporto con le situazioni impreviste e che sentono il bisogno di avere sempre tutto sotto controllo. In aereo è necessario affidarsi completamente ai piloti e al personale di volo e ciò può generare un forte stato d’ansia e disagio nelle persone che hanno la tendenza a voler controllare ogni aspetto della propria vita. Anche l'altitudine e la percezione di essere sospesi in aria possono contribuire a esacerbare questo senso di perdita di controllo».