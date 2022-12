Amanti dei dolci, ecco come proteggere i denti dagli zuccheri

Molte persone aspettano le festività con ansia anche solo per poter assaggiare i dolci tipici di questo periodo, dal torrone al panettone con tutte le sue fantasiose varianti. Questi alimenti sono irresistibili, soprattutto per i più golosi, ma è bene ricordare che possono costituire un rischio per la salute orale. Lo zucchero contenuto nei dolci infatti può danneggiare i denti in profondità, soprattutto se consumato eccessivamente. Proteggere la propria salute durante il periodo natalizio è però possibile mantenendo alcuni semplici accorgimenti. Humanitas Salute ne ha parlato con il professor Roberto Weinstein, direttore scientifico dell’Odontoiatria Humanitas, in un articolo che riportiamo qui di seguito integralmente.

Perché lo zucchero fa male ai denti?

Lo zucchero non è tutto uguale: in commercio ne esistono tantissimi tipi, perciò vale la pena fare una distinzione in modo da non confondere i consumatori. Bisogna infatti distinguere il saccarosio, ovvero lo zucchero che aggiungiamo in dolci, impasti e bevande per alterarne il gusto, dallo zucchero già presente negli alimenti, come i cereali, verdure e latte che contiene vitamine, minerali e sostanze nutritive essenziali per l’organismo. Il saccarosio va consumato con moderazione perché nel tempo provoca diverse patologie, tra cui la carie. I batteri presenti in bocca, infatti, utilizzano lo zucchero per danneggiare il dente in profondità. Questo prodotto viene trasformato dai batteri in acido e utilizzato in un processo che può essere arrestato solo con l’aiuto del dentista.

Come proteggere i denti dagli zuccheri?

Durante le feste lo zucchero è ovunque. In questo contesto è possibile seguire alcuni semplici regole per proteggere la salute dei denti: