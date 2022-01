Cervicalgia, un dolore che può nascondere problematiche più serie

La cervicalgia o dolore cervicale può avere diverse origini e che spesso si può prevenire e curare con comportamenti corretti. La medicina fisica e riabilitativa si occupa di quelle patologie che necessitano di riabilitazione senza che vi sia bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico. Lo spiega Lara Castagnetti, osteopata in Humanitas, intervistata da Radio Number One e in un articolo pubblicato su Humanitasalute che riportato qui integralmente.

Paziente afflitto da cervicalgia

Le cause della cervicalgia

«La cervicalgia si sviluppa a causa di uno stress meccanico esagerato e non corretto, che si indirizza a livello delle strutture della cervicale, dunque le vertebre, i dischi intervertebrali, i legamenti e i muscoli - ha spiegato Castagnetti - Si tratta di uno stress che può avvenire in maniera brusca e improvvisa, per esempio in seguito a un colpo di frusta dopo un incidente stradale, o può essere dovuto a traumi meno intensi, ma prolungati nel tempo, come una postura non corretta».

Un dolore che può nascondere problematiche più serie

«Per prima cosa è importante stare tranquilli, perché anche lo stress emotivo può contribuire ad aumentare il dolore - ha ripreso - Poi si può provare a muovere il collo in maniera molto naturale e effettuare dei piccoli allungamenti della muscolatura. Ma in caso il dolore persista è opportuno consultare il medico. Il dolore provocato dalla cervicalgia, infatti, può avere semplicemente natura muscolare o essere la manifestazione di una problematica più seria, per esempio, una sofferenza di un disco intervertebrale».

«Non deve quindi essere l’episodio acuto, che si risolve in due o tre giorni, a destare preoccupazioni, ma un blocco cervicale che aumenta nel tempo. Pazienti che all’inizio soffrono di un paio di episodi di cervicalgia all’anno e che, in seguito, li vedono aumentare, per esempio a un episodio al mese e successivamente a un episodio ogni due settimane, devono considerare la possibilità che ci sia una diversa problematica da indagare e contattare il medico», ha concluso Castagnetti.