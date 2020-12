L'umidificatore, un possibile aiuto nella lotta al Covid-19 nei ristoranti. Ma attenzione agli effetti collaterali

Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 09:35

Umidità tra il 40% e il 60% per prevenire la diffusione di patogeni come il Covid-19

vero: sulimpariamo man mano. Fin dall'inizio ci siamo trovati di fronte a, che non conoscevamo, e che ha portato nel tempo, grazie agli studi fatti, a maggiori consapevolezze su come contrastarlo, anche e soprattutto nelle abitudini e nella. Quel che sappiamo fin dal principio è che si tratta di un, quindi che sfrutta le vie respiratorie per trasmettersi e diffondersi. Prospera principalmente durante l'autunno e l' forte dei nostri comportamenti - quindi trascorrere più tempo in, vicini ad altre persone - ma anche dell'. Sappiamo, quindi, che, e quindi entra in gioco l', un sistema che può essere adottato non solopropria, ma ancheper dare una maggior garanzia ai clienti (e allo stesso Governo, sempre pronto a trovare in questa tipologia di attività una delle prime cause di diffusione del Covid-19).Tutto questo, naturalmente, senza nulla togliere all'importanza a sé di mascherine, igiene delle mani (con acqua e sapone o un gel idroalcolico), distanziamento sociale e aerazione dei locali.Sono diversi gli scienziati che suggeriscono di utilizzare un umidificatore nella propria abitazione e nei luoghi pubblici, considerandolo un aiuto notevole alla prevenzione di infezioni sia da coronavirus che dae patogeni simili. Tra questi esperti c'è anchedella Virginia Tech University, specializzata nella trasmissione dei virus attraverso glie da un anno impegnata nello studio del«Potresti investire in un umidificatore e impostarlo in modo da mantenere l'in inverno - ha spiegato la scienziata in un'intervista a Business Insider - Il virus non sopravvive altrettanto bene in queste condizioni, senza contare che la tuafunziona meglio rispetto a quando l'aria è secca».Ma per quale motivo proprio tra il 40 e il 60%? A rispondere è l', con le parole di alcuni esperti come, consulente per il controllo delle infezioni presso la scuola di Medicina dell'e membro dell'Ashrae Epidemic Task Group: «È giunto il momento che le normative sulla qualità dell'aria interna includano un livello di umidità del 40-60%. Questo è il livello ottimale per il nostro sistema immunitario-respiratorio capace di ridurre lae il loro carico sulla società».Sulla stessa lunghezza d'onda anche, docente di Immunobiologia e Biologia molecolare, cellulare e dello sviluppo all', oltre che ricercatrice dell'Howard Hughes Medical Institute: «Il 90% della nostra vita nei Paesi sviluppati viene passata in ambienti chiusi, gli uni accanto agli altri. Quando l'con poca umidità viene riscaldata all'interno, l'umidità relativa scende a circa il 20%. Quest'aria secca fornisce un percorso chiaro per i virus presenti nell'aria, come il Sars-CoV-2. La capacità del nostro sistema immunitario di rispondere agli agenti patogeni viene soppressa dall'aria secca. Gli studi hanno dimostrato che questi patogeni hanno un punto debole nell'umidità relativa. L'aria compresa tra il 40% e il 60% mostra una capacità sostanzialmente inferiore di trasmettere i virus e consente al nostroe alla nostradi mantenere robuste risposte immunitarie contro di essi. Ecco perché consiglio gli umidificatori durante l'inverno ed ecco perché ritengo che il mondo sarebbe un posto più sano se tutti glimantenessero la loro aria interna al 40-60% di umidità relativa».Quanto detto dagli esperti sopracitati è stato dimostrato anche da diverseatte a verificare il ruolo significativo dell'umidità nel ridurre la capacità di diffondersi del Covid-19. Da queste si può evincere, ad esempio, che il coronavirus nell'aria più secca tende a restare più a lungo a un'altezza abbastanza elevata rispetto al terreno; le particelle virali assorbono meno umidità, quindi è maggiore il rischio che vengano inalate da chi attraversa "aerosol contaminati".Leinoltre rendono meno pronto il nostro sistema immunitario, e allo stesso tempo rendono più stabili i cosiddetti "" che contengono l'del virus (che invece tendono a essiccarsi con il caldo).Se a queste informazioni aggiungiamo che le ciglia nella nostrafunzionano meglio nel respingere i patogeni in un ambiente umido (dato che con il secco tendono naturalmente a piegarsi e a ridurre la propria efficacia meccanica), diventa ancora più chiara e palese la raccomandazione degli esperti sull'uso di un umidificatore.Esistono però deglida non sottovalutare quando si parla di umidità, soprattutto quando regolata in maniera non adeguata. Un esempio? La stessa Linsey Marr mette in guardia sui rischi nel superare il 60% di umidità relativa:per le muffe e il ridotto comfort di un. Non si sente di raccomandare un umidificatore per tutti gli ambienti, docente di Salute ambientale all'Università del Maryland, dicendo: «Questo è un approccio non dimostrato e ha il potenziale per effetti collaterali molto negativi».