  Movimenti fluidi con lo yoga, alleniamo caviglie e piedi

Piedi e caviglie sane con lo yoga, la pratica della disciplina di origine indiana e diffusa in tutto il mondo. Benefici psicofisici che si estendono anche alle articolazioni: piedi e caviglie vanno allenati per essere in salute, soprattutto dopo traumi o interventi. Lo yoga è aiuta a recuperare le lo funzioni.

Approfondisce il tema il Federico Usuelli, responsabile Ortopedia della Caviglia e del Piede di Humanitas San Pio X, in una intervista rilasciata ad Humanitasalute che qui di seguito riportiamo integralmente.

Un esercizio per piedi, caviglie e polpacci

Praticare alcune posizioni dello yoga può aiutare a sviluppare la propriocettività ovvero la capacità di percepire il corpo nello spazio e permetterne il movimento grazie a sensori che risiedono proprio nel piede.

Vediamo insieme un esercizio molto semplice, che contribuisce all’allenamento non solo di piedi e caviglie, ma anche dei polpacci.

Porsi in piedi su un tappetino e chinarsi in avanti e appoggiare a terra le mani, mantenendo i piedi perfettamente allineati con le mani e i talloni ancorati a terra.

A questo punto, ci si dovrà poi chinare in avanti e cercare di portare la testa vicino alle ginocchia. Le mani dovranno quindi arrivare a prendere gli alluci, cercando di tirare.

Un esercizio di stretching

Insieme alle posizioni yoga, da praticare giornalmente, anche lo stretching è importante per allungare i muscoli e rendere il movimento piede-caviglia più elastico e fluido.

Vediamo un altro esercizio molto semplice: