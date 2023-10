Celiachia e comfort food: la dieta autunnale senza glutine

Riso, grano saraceno, avena e mais. Sono i cereali che deve riscoprire chi soffre di celiachia per affrontare al meglio i mesi autunnali, un toccasana soprattutto se consumati in versione integrale. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, si sente il bisogno di consumare cibo più caldo, prodotti da forno come pizza, biscotti, pane, crostate, dolci in generale. In questo contesto per chi soffre di celiachia o è sensibile al glutine, mantenere una dieta equilibrata è vitale.

Cereali integrali e dieta senza glutine per affrontare l’autunno

I cereali perfetti in autunno per i celiaci

«In questo periodo dell’anno - sottolinea Michele Mendola, fondatore della community online CeliachiaFacile - è fondamentale seguire una dieta più nutriente per affrontare i mesi più freddi. Per questo è necessario scegliere ingredienti ricchi di nutrienti che sostengano il sistema immunitario e forniscano energia. I cereali naturalmente privi di glutine rappresentano un aiuto fondamentale, soprattutto quelli integrali che, oltre a garantire fibre e altri elementi nutritivi, sono particolarmente adatti a preparare i piatti tipici dell’autunno».

«Esistono diversi cereali - spiega ancora Mendola - che non contengono glutine in partenza, e quindi i soggetti intolleranti devono sfruttarli a pieno nella dieta autunnale. Il caso più noto è quello del riso, che oltre a poter essere consumato direttamente nei primi piatti, può essere utilizzato anche sotto forma di farina. È particolarmente adatta per preparare torte e biscotti».

I consigli per una dieta senza glutine autunnale

Non è un caso isolato: la farina di avena è ricca di fibre, ed è ideale per pane e prodotti da forno rustici, quella di grano saraceno integrale contiene diversi minerali, adatta per pane e focacce; quella di mais è perfetta per la preparazione di tortillas e pane. Per i dolci, si possono usare la farina di miglio e quella di amaranto, per i muffin l’ideale è la farina di sorgo. Per gli amanti dei sapori esotici invece ci sono la farina di teff integrale, che è ricca di calcio e ferro e si usa per cucinare pane e dolci, e quella di quinoa che garantisce anche un buon apporto di proteine, ed è ottima per preparare prodotti da forno e dolci. Le diverse farine senza glutine offrono quindi una varietà di opzioni per creare prodotti da forno deliziosi e nutrienti.

«In commercio – spiega ancora il patron di CeliachiaFacile - si trovano anche miscele di farine specifiche già pronte adatte ai vari utilizzi. Per chi cerca non ha molto tempo da dedicare alla cucina, sono una soluzione ottima, perché consentono di raggiungere i migliori risultati nella panificazione senza glutine» conclude Mendola.