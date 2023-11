La dieta mediterranea e il digiuno intermittente aiutano la sessualità?

La soddisfazione sessuale è una componente cruciale della qualità della vita e del benessere fisico e mentale. Attualmente, come scrive sul Corriere della Sera Franco Berrino, medico ed epidemiologo italiano, più di un terzo degli uomini di età superiore ai 40 anni soffre di disfunzione erettile. Diversi fattori della vita moderna rappresentano ostacoli alla salute sessuale. L'obesità, in particolare, è una causa frequente di disfunzione erettile negli uomini e di insoddisfazione sessuale nelle donne. Gli uomini obesi che perdono il 10% del loro peso corporeo sperimentano un aumento dei livelli di testosterone nel sangue e una migliorata funzione sessuale.

Come dieta mediterranea e digiuno aiutano la sessualità

La dieta mediterranea tradizionale può migliorare le disfunzioni sessuali

La sindrome metabolica, caratterizzata da adiposità addominale, ipertensione, iperglicemia e dislipidemia, è associata a una frequenza elevata di disfunzioni sessuali, anche in assenza di obesità. Uno studio condotto dall'Università di Napoli ha dimostrato che una dieta mediterranea tradizionale può far regredire la sindrome metabolica (riduzione del 70% dopo due anni di dieta). Questo studio è stato pionieristico nel dimostrare che la dieta mediterranea può migliorare non solo la salute metabolica ma anche le disfunzioni sessuali, come la disfunzione erettile negli uomini e problemi di desiderio, eccitazione, lubrificazione, orgasmo, soddisfazione e/o dolore nelle donne.

Quali sono le altre attività che migliorano le prestazioni sessuali?

Oltre a una dieta sana, smettere di fumare, limitare il consumo di alcol e aumentare l'attività fisica sono misure che proteggono dalla sindrome metabolica e dal rischio di disfunzione erettile. Il fumo di tabacco è associato a un rischio del 50% maggiore di impotenza, mentre smettere di fumare può migliorare la funzione sessuale. Nel caso delle donne, il fumo riduce la vascolarizzazione della vulva e del clitoride, diminuendo la sensibilità e ritardando l'orgasmo. Un consumo moderato di alcol può facilitare il sesso riducendo lo stress e sopprimendo le inibizioni.

Il digiuno intermittente riduce il rischio di disfunzione erettile?

L'esercizio fisico regolare è benefico per la funzione sessuale sia negli uomini che nelle donne. Studi su uomini diabetici o ipertesi hanno dimostrato che l'esercizio fisico migliora la funzione erettile attraverso l'aumento della produzione di ossido nitrico. Anche nelle donne, uno stile di vita sedentario raddoppia la probabilità di disfunzioni sessuali, specialmente dopo la menopausa. Un'analisi congiunta di quattro studi epidemiologici ha mostrato che gli uomini che seguono una dieta prevalentemente biologica hanno una probabilità dimezzata di sviluppare disfunzione erettile. Inoltre, il digiuno intermittente sembra ridurre il rischio di disfunzione erettile, suggerendo che l'eccesso di cibo nelle società occidentali può contribuire alle disfunzioni sessuali e alla frustrazione sessuale.