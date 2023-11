Cosa bisogna mangiare per mantenere il fegato in salute?

Il fegato è uno degli organi più vitali e cruciali del corpo umano, essenziale per il metabolismo. Questa ghiandola, la più grande del nostro organismo, svolge molteplici funzioni che sono fondamentali per la digestione degli alimenti, la difesa dell'organismo e l'eliminazione di sostanze tossiche. Cosa mangiare per mantenere il fegato in salute? Ne parla la dottoressa Chiara Circosta, nutrizionista presso i centri Humanitas Medical Care in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Cosa mangiare per avere un fegato in salute?

Come mantenere il fegato in salute?

Ci sono abitudini, stili di vita e fattori esterni che possono influire sul fegato. È importante prestare attenzione al fumo di sigaretta, evitare la sedentarietà e, soprattutto, moderare il consumo di alcol. Inoltre, lo stress e l'assunzione di alcuni farmaci possono avere un impatto negativo sul fegato. Il consiglio è quello di assumere farmaci solo quando strettamente necessario o come parte di una terapia, dedicando anche del tempo a sé stessi attraverso l'hobby o l'esercizio fisico. Questo gioca un ruolo importante nella depurazione del fegato.

Fegato, quali alimenti evitare?

Inizialmente è importante limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai pasti, mantenendosi entro l'unità alcolica consigliata dalle linee guida italiane. Nel caso di assunzione di farmaci, è consigliabile evitare completamente il consumo di alcolici. Oltre a questo, bisognerebbe:

Evitare il consumo frequente di cibi fritti .

. Moderare l'assunzione di alimenti ad alto contenuto di grassi , soprattutto quelli saturi, come margarine, burro, strutto, latticini, carne rossa e insaccati.

, soprattutto quelli saturi, come margarine, burro, strutto, latticini, carne rossa e insaccati. Limitare l'assunzione di cibi affumicati , grigliati e soprattutto bruciati.

, e soprattutto bruciati. Moderare l'assunzione di caffè e cioccolato .

e . Limitare l'assunzione di alimenti raffinati e ricchi di zuccheri semplici, come dolci, torte e caramelle.

e ricchi di zuccheri semplici, come dolci, torte e caramelle. Limitare l'assunzione di sale .

. Limitare il consumo di alcol.

Fegato, gli alimenti consigliati

Prima di elencare gli alimenti, è importante menzionare un nutriente essenziale per la nostra salute: l'acqua. Un'adeguata idratazione è fondamentale per il benessere del fegato poiché aiuta a eliminare le tossine prodotte durante i processi digestivi. Tra gli alimenti che favoriscono la salute del fegato indichiamo: