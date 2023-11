Il cibo spazzatura aumenta il rischio di tumori a bocca e gola

Un recente studio condotto in collaborazione tra l'Università di Bristol e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC) ha svelato una possibile connessione tra il consumo di cibo spazzatura e un aumento del rischio di sviluppare tumori nella parte superiore del tratto aerodigestivo, includendo bocca, gola ed esofago.

Uno studio conferma la correlazione tra tumori e il cibo spazzatura

Numerose ricerche hanno precedentemente evidenziato l'associazione tra cibi ultraprocessati e il rischio di cancro. Tuttavia, questo nuovo studio, pubblicato sull'European Journal of Nutrition, si è proposto di esplorare se l'obesità, frequentemente correlata al consumo di tali alimenti, sia da considerare l'unico fattore di rischio significativo.

Cancro e cibo spazzatura: legame confermato da uno studio di 14 anni

Gli studiosi hanno condotto un'analisi dettagliata dei dati riguardanti dieta e stile di vita di 450.111 adulti seguiti attentamente per un periodo di circa 14 anni. I risultati forniscono un ulteriore contributo alla crescente comprensione delle implicazioni per la salute legate al consumo di cibi ultraprocessati, sottolineando l'importanza di approfondire la ricerca su questo tema. I risultati dello studio hanno rivelato un legame significativo tra il consumo di cibo spazzatura e un aumento del rischio di sviluppare tumori nella testa e nel collo del 23%, insieme a un aumento del 24% nel rischio di adenocarcinoma dell’esofago quando si consuma il 10% in più di tali alimenti. Fernanda Morales-Berstein, autrice principale del lavoro e dottoranda presso l’Università di Bristol, ha spiegato che, sebbene i cibi ultraprocessati siano stati precedentemente associati all'eccesso di peso, nel loro studio il legame con i tumori del tratto aerodigestivo sembrava essere solo parzialmente spiegato dal peso corporeo.

Il cibo spazzatura aumenta del 23% il rischio di sviluppare tumori nella testa e nel collo

Gli studiosi hanno suggerito la possibile presenza di altri meccanismi in gioco, come gli additivi (emulsionanti, dolcificanti artificiali) e i contaminanti presenti negli imballaggi alimentari e nel processo di produzione. Tuttavia, hanno avvertito che i risultati potrebbero essere influenzati da certi tipi di pregiudizi e hanno notato un'associazione tra un maggiore consumo di cibi ultraprocessati e un aumento del rischio di morti accidentali, senza che tale associazione sia considerata causale.