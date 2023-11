Il wasabi migliora la memoria negli anziani: lo rivela uno studio giapponese

Un recente studio giapponese, pubblicato sulla rivista Nutrients, suggerisce che il wasabi, comunemente usato come accompagnamento al sushi, potrebbe avere un impatto positivo sulla memoria a lungo e breve termine negli anziani. Questo beneficio è attribuito alle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti del wasabi, in particolare al composto chiamato 6-metilsulfinil esil isotiocianato (6-MSITC).

Il wasabi e lo studio sulla memoria degli anziani

Come è stato condotto lo studio

Nel corso dello studio, 72 volontari giapponesi di età compresa tra 60 e 80 anni, che non presentavano disturbi mentali, problemi di memoria, non assumevano farmaci specifici e non erano consumatori abituali di alcol, sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo ha assunto una compressa di wasabi contenente 0,8 milligrammi di 6-MSITC ogni sera prima di andare a letto per 12 settimane, mentre l'altro gruppo ha assunto una compressa di placebo.

Prima e dopo il periodo di prova, a ciascun volontario sono stati somministrati test cognitivi e di memoria. I risultati hanno mostrato che i partecipanti che hanno assunto le compresse di wasabi hanno registrato miglioramenti sia nella memoria a lungo termine che a breve termine. Non sono stati osservati cambiamenti significativi, però, nelle loro abilità cognitive complessive. Inoltre, coloro che avevano assunto il wasabi hanno ottenuto risultati migliori nei test di associazione, come il collegamento di nomi a volti.