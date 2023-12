Attenti alla Christmas Fatigue: tra aumenti di peso e stress, come sopravvivere al Natale

Iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per Cene e Cenoni di Natale, Santo Stefano e Capodanno? Tutti contenti? Non proprio. Anche perché il periodo delle feste tra regali, preparazioni, città in tilt, uffici vuoti, senza contare effetti collaterali psicologici per chi è solo o in difficoltà, è comunque una fonte di stress. E, se tutto in mondo è paese, come riportato nei giorni scorsi dal New York Post l'82,8% degli americani accusa la cosiddetta "Christmas Fatigue", una sensazione di stanchezza data dalle roboanti pubblicità, musiche e decorazioni del periodo. Anche in Italia, il Natale finisce per stressare un italiano su 3, secondo il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop). Ma non solo “testa”. Con le abbuffate fatica anche il nostro corpo e la nostra linea? Come fare, dunque, a sopravvivere al Natale?

Natale e dintorni, come sopravvivere alle abbuffate

Natale, non solo piacere, ma anche fonte di stress

Non ci sono abbastanza vin brulè, addobbi o neve per stemperare il peso opprimente, elemento avvalorato da un ulteriore studio dell’American Psychological Association, secondo cui il Natale è fonte di stress per il 44% della popolazione femminile, che sente maggiormente la responsabilità della buona riuscita delle riunioni domestiche, rispetto al 31% degli uomini.

Come superare il burnout natalizio?

Ma come è possibile superare questa “sindrome da stress natalizio”? Tra rischio di solitudine, senso d’inadeguatezza all'euforia collettiva e scomodi bilanci di fine anno, le ragioni di questo “burnout natalizio” sono dunque numerose e sfaccettate e hanno a che fare con le aspettative sociali e culturali di cui è carica la tradizione. Questo è il momento in cui parenti, partner e amici si aspettano che ci s’improvvisi maestri chef, panettieri e designer di interni, oltre alle normali responsabilità quotidiane.

Ecco i 10 consigli per sopravvivere a pranzi e cene delle feste

Ecco, dunque, il decalogo degli esperti per digerire anche le tavolate più impegnative e combattere così la Christmas Fatigue: