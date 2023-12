Muffa e polvere sull'albero di Natale scatenano fastidiose allergie

Dopo lo scambio dei regali, i pranzi con i parenti e aver vissuto l’atmosfera di gioia e di convivialità che rende speciale il Natale, le case restano addobbate con l'albero, uno tra i suoi simboli più conosciuti e amati. Tra i suoi ramoscelli e gli aghi appuntiti però l’albero può nascondere anche delle brutte soprese, in particolar modo per chi ha già problemi di respirazione e di allergie. Riportiamo per intero il contributo di Michele Ciccarelli, responsabile dell'Unità Operativa di Pneumologia di Humanitas, tratto da Humanitas Salute.

Muffa e polvere sull'albero di Natale sono responsabili delle allergie?

Albero di Natale e allergie, quali sono le cause?

Una prima precisazione per gli amanti dell'albero naturale. «I sintomi della rinite allergica o dell'asma bronchiale che eventualmente possono essere scatenati dall'ospitare in casa l'albero di Natale - sottolinea lo pneumologo Michele Ciccarelli - non sono causati dal polline. Infatti il periodo di impollinazione del comune abete natalizio, appartenente alla famiglia delle Pinaceae, è tra maggio e giugno». A volte, però, l'arrivo del simbolo più noto della festa scatena starnuti, occhi rossi, tosse stizzosa, e nei casi più gravi toglie il respiro.

Quali le cause? «Se l'albero è naturale - ricorda lo specialista - non bisogna sottovalutare la presenza di muffe che ricoprono la corteccia e i rami e che negli ambienti caldo-umidi finiscono per rilasciare spore. Altro problema riguarda la presenza di pollini che sono rimasti “intrappolati” nelle resine oleose tipiche di questa tipologia di pianta. Anche in questo caso l'alta temperatura di casa può facilitare la dispersione nell'ambiente di pollini delle precedente stagione primaverile che finiranno per scatenare i sintomi». Naturalmente, si tratta di disturbi e fastidi che fanno da "miccia" per soggetti allergici. «Difficile che la breve durata di permanenza dell'albero in casa sia un fattore di sensibilizzazione per soggetti fino ad allora sani - spiega Ciccarelli - piuttosto è molto più probabile che muffe e vecchi pollini siano una causa scatenante per soggetti già sensibilizzati».

Quali precauzioni bisogna prendere per evitare di rovinarsi le feste?

Lo stesso discorso vale anche per gli addobbi. Palline, stelle, fili colorati, ghirlande e persino le luminarie più sofisticate, quando tornano alla luce dopo mesi in soffitta o in cantina possono liberare allergeni che sollecitano le vie respiratorie degli allergici. «Polveri e ancora una volta muffe, se gli scatoloni sono stati conservati in ambienti umidi - dice ancora il dottor Ciccarelli - possono essere responsabili dell'acutizzarsi improvviso di una sintomatologia respiratoria».

Quali precauzioni bisogna prendere, dunque, per evitare di rovinarsi le feste? «Se l'albero è sintetico bisogna procedere a una buona pulizia - dice l'esperto - spolverandolo attentamente insieme ai suoi addobbi. Ancora meglio sarebbe conservarlo ben isolato e protetto sotto il cellophane o in bustoni di plastica da buttare via di anno in anno. Per l'albero naturale, invece, se nell'appartamento è presente una persona che soffre di allergia, bisognerebbe procedere a una sorta di “lavaggio”. Il consiglio più diffuso è quello di usare acqua e ipoclorito di sodio, vale a dire la comune candeggina, su tronco, rami e aghi in modo da rimuovere eventuali muffe presenti».

«In ogni caso - conclude lo pneumologo - se i sintomi insorgono in maniera improvvisa, spesso possono essere confusi con sintomi influenzali. Meglio parlarne con il medico curante o con lo specialista». L'ultimo consiglio è “eco”. Per chi sceglie l'albero “al naturale” piuttosto che lasciarlo morire in un vaso, si può decidere di metterlo a dimora in un giardino, riportarlo a un vivaio oppure in uno dei centri commerciali che offrono di recuperare la pianta in cambio di omaggi o sconti.