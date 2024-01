Conoscete il “caviale dei limoni”? Scopriamo il limone di Buddha

Avete mai sentito parlare del limone di Buddha? Il limone di Buddha, noto anche come limone caviar o limone a grappolo, è una particolare varietà di agrume originaria della regione dell'Himalaya, ma oggi coltivata in diverse parti del mondo. Il nome scientifico è Citrus medica var. sarcodactylis. Questo frutto si distingue per la sua forma allungata, irregolare e nodulosa, e ha la particolarità di contenere piccole bolle di succo simili a perle, da cui deriva il nome "limone caviar".

Il limone di Buddha

Le caratteristiche del limone di Buddha

Ma quali proprietà ha? Ecco alcune caratteristiche del limone di Buddha:

Aspetto : il limone di Buddha è di forma allungata , con una buccia rugosa e spessa che può variare dal verde al giallo. La buccia può essere consumata ed è spesso utilizzata per scopi culinari.

: il limone di Buddha è di , con una buccia rugosa e spessa che può variare dal verde al giallo. La buccia può essere consumata ed è spesso utilizzata per scopi culinari. Polpa e succo : la polpa del limone di Buddha è composta da piccole vescicole contenenti il succo , che si presentano come perle trasparenti. Queste vescicole sono succose e hanno un sapore acidulo e fresco, simile a quello di altri agrumi.

: la del limone di Buddha è composta da , che si presentano come perle trasparenti. Queste vescicole sono succose e hanno un sapore acidulo e fresco, simile a quello di altri agrumi. Sapore : il sapore del limone di Buddha è meno acido rispetto ai limoni tradizionali, e può essere più dolce con sfumature leggermente amare.

: il sapore del limone di Buddha è rispetto ai limoni tradizionali, e può essere più dolce con sfumature leggermente amare. Coltivazione: il limone di Buddha richiede condizioni di crescita simili a quelle degli altri agrumi, preferendo climi caldi. Può essere coltivato in vaso o in giardino, a seconda delle condizioni climatiche locali.

Le proprietà del limone di Buddha

Come molti agrumi, il limone di Buddha è ricco di vitamina C e contiene anche altri nutrienti come potassio e fibre. La sua buccia è spesso utilizzata per ottenere oli essenziali aromatici.

Come utilizzare la cucina il limone di Buddha?

La particolarità delle perle di succo rende il limone di Buddha un ingrediente interessante per piatti sia dolci che salati. Viene spesso utilizzato in cucina gourmet per decorare piatti o per aggiungere un tocco di freschezza a salse, dessert, cocktail e piatti a base di pesce.

Il limone di Buddha candito

In sintesi, il limone di Buddha è un frutto unico e versatile apprezzato per la sua particolare texture e sapore. La sua presenza è sempre più comune in cucina, specialmente nelle preparazioni gastronomiche più raffinate.