Olio d'oliva o di semi: qual è il migliore (e più salutare) per friggere?

La scelta dell'olio da utilizzare per friggere è importante non solo per il gusto, ma anche per la salute. Due delle opzioni più comuni sono l'olio d'oliva e l'olio di semi, entrambi con caratteristiche diverse che possono influenzare la salute e il sapore dei cibi fritti.

Olio d'oliva o di semi: quale scegliere per friggere?

Quello che c'è da sapere sull'olio d'oliva

L'olio d'oliva è noto per essere un componente chiave della dieta mediterranea ed è apprezzato per i suoi benefici per la salute. Contiene antiossidanti e grassi monoinsaturi che sono collegati a diversi benefici, come la riduzione del rischio di malattie cardiache e l'abbassamento del colesterolo LDL (il "colesterolo cattivo"). Tuttavia, quando si tratta di friggere, ci sono alcuni punti da considerare. L'olio d'oliva ha un punto di fumo più basso rispetto ad altri oli, il che significa che può bruciare a temperature relativamente basse. Quando surriscaldato oltre il suo punto di fumo, può produrre sostanze nocive e perdere alcune delle sue proprietà benefiche.

Quello che c'è da sapere sull'olio di semi

Gli oli di semi, come quello di mais, girasole o canola, sono spesso scelti per friggere a causa del loro punto di fumo più alto rispetto all'olio d'oliva. Questi oli hanno un sapore più neutro e possono sopportare temperature più elevate senza bruciare, mantenendo la loro stabilità chimica durante la cottura. Tuttavia, alcuni oli di semi sono più ricchi di grassi polinsaturi, che possono essere meno stabili a temperature elevate e potrebbero produrre radicali liberi dannosi durante la frittura.

Olio d'oliva o di semi: quale scegliere per friggere?

La scelta migliore dipende in gran parte dal tipo di cibo che si sta friggendo e dalle preferenze personali. Se si tratta di fritture leggere a temperature moderate, l'olio d'oliva può essere una scelta eccellente per via dei suoi benefici per la salute. Tuttavia, se si richiede una temperatura di cottura più elevata o si desidera un sapore più neutro, gli oli di semi con un punto di fumo più alto potrebbero essere preferibili.