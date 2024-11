Ma è vero che in inverno si mangia di più?

In inverno si dice che aumenti l'appetito per contrastare il freddo? Ma è davvero così? E perché con l'abbassamento delle temperature abbiamo più voglia ad esempio di cioccolato? In un articolo Humanitas Salute, che pubblichiamo, i dottori di Humanitas rispondono a questi dubbi. In generale, spiegano, si tende a mangiare di più certi cibi non tanto perché fa freddo e c’è bisogno di più calorie, ma soprattutto perché alimenti come il cioccolato, per esempio, contengono il triptofano che favorisce la produzione di sostanze, chiamate neurotrasmettitori, che in inverno tendono a calare, ma sono importanti perché modulano il tono dell’umore, regolano il ritmo sonno-veglia e il senso di sazietà. Il risultato della diminuita produzione di questi neurotrasmettitori, in particolare serotonina, dopamina e endorfine, è una leggera depressione che gli esperti chiamano “disturbo affettivo stagionale”.

In inverno aumenta la voglia di cioccolato



Più voglia di cioccolato, cereali e latte

Cioccolato, cereali e latte contribuiscono invece a compensare la minor produzione di questi neurotrasmettitori, che favoriscono la sensazione di benessere, rilassamento e serenità. Inoltre, complice anche il maggior tempo trascorso in luoghi chiusi, aumenta la tendenza a ricorrere al cibo compensativo, ovvero al comfort food, anche per ingannare il tempo. Se però le giornate più corte e buie possono essere una delle ragioni dell’aumentata richiesta di mangiare e non solo di alimenti che contengono triptofano, tuttavia è importante tenere in considerazione che il loro consumo eccessivo può far arrivare alla primavera con qualche chilo di troppo, spesso difficile da smaltire.



Consigli pratici per non eccedere

Resistere alla tentazione di mangiare di più, combattendo anche l’aumento di appetito, può essere più facile seguendo qualche consiglio: