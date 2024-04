Quanto incide negli ultimi tempi il "detox" nella routine alimentare?

Negli ultimi anni, il concetto di detox ha guadagnato una notevole importanza nel settore alimentare, poiché sempre più persone cercano opzioni alimentari che non solo soddisfino il palato, ma che promuovano anche la salute e il benessere generale. Questo cambiamento riflette una crescente consapevolezza della relazione tra alimentazione e salute e l'interesse per uno stile di vita più equilibrato.

Ne abbiamo parlato con Chiara Arseni marketing manager di Acetificio Carandini Emilio Spa un’azienda che affonda le proprie radici nella tradizione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp ma che punta anche sui mercati freschi e “healthy-oriented” con prodotti come l’innovativo Applelixir a base di Aceto di mele e superfood.

Le tendenze del benessere: alimentazione salutare e bevande funzionali

Quali sono i principali trend nel settore della salute e del benessere attualmente?

«Negli ultimi 5 anni e in modo particolare a partire dal periodo della pandemia, il focus sull’alimentazione equilibrata e sul benessere sono tornati prepotentemente al centro dell’attenzione del consumatore, tanto che ormai non possiamo parlare più di trend ma di vera e propria abitudine di acquisto/consumo. Un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata e l’assunzione di ingredienti funzionali sono tra i principali cambiamenti che hanno modificato il carrello della spesa. Proprio per questa ragione abbiamo visto nascere nei supermercati nuovi spazi e nuove categorie di prodotto legati al benessere che riguardano ogni categoria di prodotto alimentare, comprese le bevande, e ogni occasione di consumo. Proprio il mondo del beverage sta vivendo un momento di profondo rinnovamento e cambiamento, con drink senza zuccheri ma con tanti ingredienti funzionali. Anche il trend del non alcolico sta crescendo esponenzialmente, in tutte le fasce d’età.»

Quali benefici per la salute sono associati all'aceto di mele?

«Fin dall’antichità all’Aceto Balsamico di Modena venivano associate proprietà benefiche, in modo particolare legate al miglioramento della digestione. Oggi, nella categoria Aceti, è senz’altro l’Aceto di Mele Biologico con la madre ad essere diventato il prodotto maggiormente associato ad una routine di bellezza e benessere. Tanti benefeci vengono associati a questo prodotto e molti consumatori usano diluirne un cucchiaino in un bicchiere d’acqua al mattino per un effetto detossinante grazie alle proprietà digestive e di riduzione del colesterolo.»

Gli Applelixir di Carandini

Come gli Applelixir di Carandini si distinguono dagli altri prodotti sul mercato nel promuovere una routine di benessere?

«Gli Applelixir Carandini nascono con l’obiettivo di unire l’Aceto di Mele ai superfood per regalare tre innovative esperienze di benessere, gusto e colore aggiungendo nuovi sapori e proprietà benefiche al “classico” scaffale degli Aceti. Tre diverse ricette, Applelixir con Aceto di Mele, Kombucha, Zenzero e Curcuma, Applelixir con Aceto di Mele, Te Matcha, Spirulina e Menta e Applelixir con Aceto di Mele, Acai, Aronia e Fiori di Sambuco che sposano diversi gusti da quello più speziato dello zenzero, a quello più fresco della menta e quello più dolce dei fiori di sambuco per arricchire drink di benessere e tante vinaigrette e marinature.»

Marketing tips: regole per una comunicazione "healthy" efficace

Comunicare alimenti “healthy” in modo responsabile significa evitare promesse di traguardi alimentari irrealistici e concentrarsi invece sui benefici per la salute di una dieta equilibrata. È importante adottare un linguaggio neutrale e non giudicante, evitando trigger per chi soffre di disturbi alimentari.

Da evitare sono parole come “dieta”, “controllo del peso”, “cibo buono o cattivo” e “riduci gli eccessi”, poiché possono promuovere comportamenti disordinati legati all'alimentazione. Promuovere l'indulgenza moderata anziché proibizioni assolute e fornire informazioni accurate basate su evidenze scientifiche può aiutare a creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Il trend: interesse per uno stile di vita salutare e su misura

Il marcato aumento dell'interesse per il benessere personale ha portato alla nascita di start-up innovative che garantiscono nuove esperienze di consumo. Questa tendenza si caratterizza per un'enfasi sull'adozione di soluzioni pratiche e personalizzate, facilmente integrabili nella routine quotidiana.

Brand come Babasucco, Foodsping, Waterdrop e Air Up hanno guadagnato popolarità, offrendo al consumatore alimenti o bevande “su misura” che, dopo un test iniziale online, riescono ad indicare un vero percorso di benessere alimentare tailor made basato su corporatura, stile di vita e necessità di salute.

Lista 5 cose: top 5 pazzie “detox” direttamente da Hollywood

La Ice Diet di Renee Zellweger prevede l'assunzione di cubetti di ghiaccio come uno spuntino per ridurre la fame. La Seven Day Color Diet di Christina Aguilera consiste nell'inserire nella propria alimentazione un cibo per ogni colore dell’arcobaleno per ottenere tutte le vitamine. Greta Garbo seguiva una dieta che includeva lievito crudo, siero di latte e una particolare pagnotta al sedano come sostituto del pane. La Dieta delle cinque mani di Victoria Beckham implica il consumo di proteine cinque volte al giorno, con porzioni misurate approssimativamente delle dimensioni di una mano aperta. Marilyn Monroe adottava una dieta che includeva digiuno a pranzo e un gelato come dessert serale. La sua colazione? Un frullato di uova crude e latte caldo, mentre a cena fegato bollito, bistecca o agnello, seguito da un gelato con salsa calda al cioccolato.

La parola del mese: Mindful Eating

Un particolare approccio alla nutrizione che coinvolge consapevolezza durante il consumo del cibo. Questo metodo incoraggia le persone a essere presenti nel momento e a notare sensazioni fisiche, emozioni e pensieri legati all'atto di mangiare, promuovendo una relazione più sana e consapevole con il cibo.