Occhio al cibo processato: emulsionanti aumentano il rischio di diabete di tipo 2

Gli emulsionanti, sostanze usate nell'industria alimentare per miscelare ingredienti che normalmente si separerebbero (come olio e acqua), sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei ricercatori. Uno studio pubblicato sulla rivista "The Lancet Diabetes & Endocrinology" ha infatti trovato un'associazione tra il consumo di questi additivi e un maggiore rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Gli emulsionanti, additivi usati per migliorare la consistenza, il gusto e il colore dei cibi, potrebbero aumentare il rischio di diabete di tipo 2

Come funzionano gli emulsionanti e dove si trovano?

Gli emulsionanti vengono utilizzati in una vasta gamma di cibi processati per migliorare consistenza, gusto e colore. Li possiamo trovare in:

Creme pronte

Cioccolato

Prodotti da forno

Gelati

Salse

Prodotti a base di carne

Bevande

Emulsionanti: quali sono i rischi?

Precedenti studi avevano già ipotizzato un legame tra gli emulsionanti e un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, obesità e alcuni tipi di cancro. Le nuove ricerche suggeriscono che questi additivi potrebbero alterare il microbiota intestinale, favorendo l'infiammazione e di conseguenza aumentando il rischio di diabete di tipo 2.

Emulsionanti e diabete: lo studio

Lo studio ha analizzato i dati di oltre 100mila adulti nel corso di 14 anni. I partecipanti compilavano regolarmente un diario alimentare, permettendo ai ricercatori di valutare il consumo di emulsionanti e il rischio di sviluppare il diabete. I risultati hanno mostrato che chi consumava più cibi ricchi di emulsionanti aveva una maggiore probabilità di sviluppare la malattia.

Quali emulsionanti sono a rischio?

Gli scienziati hanno individuato 8 emulsionanti da tenere sotto osservazione:

E407 (carragenine totali) E340 (esteri di poliglicerolo di acido ricerolo) E472e (esteri di acidi grassi) E331 (citrato di sodio) E412 (gomma di guar) E414 (gomma arabica) E415 (gomma di xantano) Carragenine

Dove si trovano questi emulsionanti?

Questi emulsionanti si trovano principalmente in:

Torte e biscotti (14,7%)

Prodotti lattiero-caseari (10%)

Frutta e verdura lavorate (5%)

Emulsionanti: cosa possiamo fare?

Limitare il consumo di cibi processati è la strategia migliore per ridurre l'assunzione di emulsionanti. È importante leggere attentamente le etichette e scegliere prodotti che contengono un minor numero di additivi.

Alternative:

Optare per cibi freschi e integrali

Cucinare a casa

Prestare attenzione ai prodotti con etichette "pulite"

Scegliere prodotti biologici, quando possibile

È importante ricordare che questa è una nuova ricerca e che sono necessarie ulteriori conferme. Tuttavia, è già possibile iniziare a ridurre il consumo di cibi processati per uno stile di vita più sano e per diminuire il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.