Uno studio americano rivela i 5 alimenti più salutari al mondo: ecco quali sono

Se dovreste scegliere cinque alimenti che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole per mantenerci in salute sarebbero: il Kimchi, le lenticchie, l’olio di oliva, la soia e lo yogurt greco. Questo almeno secondo un recente studio dell'American Journal of Public Health. In perfetto equilibrio tra la Dieta mediterranea e tradizione alimentare dell'Estremo Oriente. Un dettaglio interessante: la lista contiene ben due alimenti fermentati, a conferma di quanto sostengono gli studi scientifici più recenti, secondo i quali incorporare nella dieta un'abbondante quantità di questo genere di alimenti pullulanti di microrganismi aiuta ad aumentare la diversità microbica intestinale, riduce l'infiammazione e rafforza il sistema immunitario.

I 5 alimenti da mangiare per restare in salute

Vediamo nel dettaglio questi 5 alimenti, anche se è importante sottolineare che la lista non è esaustiva e che una dieta sana e bilanciata dovrebbe includere anche altri cibi freschi e non trasformati.

Kimchi: un piatto tradizionale coreano a base di verdure fermentate con spezie e pesce, ricco di probiotici, antiossidanti e proprietà antimicrobiche. Lenticchie: un legume economico e nutriente, ricco di fibre, proteine, ferro e polifenoli, utile per combattere l'infiammazione e ridurre il colesterolo. Olio d'oliva: un alimento simbolo della dieta mediterranea, ricco di antiossidanti e con proprietà antinfiammatorie, che aiuta a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la salute del cuore. Soia: un legume originario dell'Asia orientale, ricco di proteine, vitamine e minerali, utile per prevenire le malattie cardiache, alcuni tipi di cancro e l'ictus. Yogurt greco: un alimento ricco di proteine, calcio, vitamina B12 e probiotici, che aiuta a prevenire i picchi glicemici, favorisce la salute delle ossa e l'equilibrio della flora intestinale.

Come inserire questi 5 alimenti nella dieta

Inserirli nella dieta di tutti i giorni è semplice. Ad esempio, il kimchi può essere utilizzato come contorno o come ingrediente per insalate e salse, mentre le lenticchie possono essere aggiunte a zuppe, stufati e insalate. L'olio d'oliva può essere utilizzato per condire piatti freddi e caldi, mentre la soia può essere consumata sotto forma di tofu, tempeh, edamame o miso. Lo yogurt greco può essere gustato a colazione con frutta o muesli, oppure utilizzato come base per salse o condimenti.