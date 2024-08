Alimentazione, sonno e attività fisica: le priorità degli italiani per la salute

Seguire una corretta alimentazione, fare attività fisica, dormire bene e ridurre i livelli di stress e di ansia: queste sono le priorità per gli italiani per mantenersi in salute, secondo una ricerca condotta dall'Osservatorio Opinion Leader 4 Future. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Gruppo Credem e l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell'Università Cattolica, ha coinvolto 500 persone rappresentative della popolazione italiana. L'analisi è stata realizzata dai ricercatori dell'Università Cattolica con il supporto dell'istituto di ricerca Bilendi e la supervisione scientifica del progetto internazionale Health Communication Monitor dell'Università Cattolica.

Alimentazione sana, riposo e meno stress: le chiavi del benessere per gli italiani

Benessere e stile di vita: cosa pensano gli italiani della salute?

Nello specifico, l'indagine ha rivelato che il 71% degli italiani considera la sana alimentazione come fondamentale per il benessere, con percentuali ancora più elevate tra le donne (78%) e gli over 64 anni (79%). Tra i comportamenti più seguiti per una dieta equilibrata ci sono il consumo di molta acqua (63%) e l'assunzione di abbondante frutta e verdura (50%). Tuttavia, solo il 50% del campione dichiara di saper distinguere chiaramente i prodotti sani e il 28% legge regolarmente le etichette, con una percentuale che sale al 38% tra gli over 64 anni. Gli elementi maggiormente considerati sono la data di scadenza (68%), la provenienza (54%) e i valori nutrizionali (49%). Le fonti di informazione più consultate per le scelte alimentari sono le istituzioni sanitarie e i medici (60%), apprezzati per la loro autorevolezza. Tuttavia, per i più giovani (18-44 anni), anche gli allenatori personali e i creatori di contenuti su internet hanno un ruolo significativo, rispettivamente per il 23% e il 17% degli intervistati.

«Sempre più persone si affidano alle istituzioni, è un dato incoraggiante perché significa che sono riuscite a conquistare la fiducia dei cittadini. Formare i comunicatori della salute a implementare strategie che si adattino a un contesto mediale complesso è uno degli obiettivi del progetto Health Communication Monitor - ha dichiarato Elisabetta Locatelli, coordinatrice del progetto Health Communication Monitor. Si nota anche un aumento della fiducia verso i creatori di contenuti online, soprattutto da parte dei più giovani. È una tendenza che abbiamo osservato anche con il monitoraggio della letteratura scientifica internazionale. Si tratta, quindi, di un canale che non può essere ignorato ma su cui è importante identificare delle linee guida per garantire qualità e correttezza dell'informazione. Per questo motivo stiamo lavorando in sinergia con l'Osservatorio, che fornisce importanti insight da tradurre poi nelle attività didattiche e in ulteriori spunti di ricerca».

Gli italiani vogliono stare bene, ma sottovalutano i controlli medici

Oltre all'alimentazione, gli italiani considerano essenziali anche l'esercizio fisico (60%), un buon sonno (59%) e la riduzione dello stress (53%) per mantenere la forma. Inaspettatamente, solo il 38% degli intervistati ritiene importanti i controlli medici regolari, con una maggiore consapevolezza tra gli over 64 anni (51%) e una minore tra gli under 44 (25%).

Per gli italiani la riduzione dello stress è fondamentale per la salute

In sintesi, sebbene gli italiani dimostrino un buon livello di consapevolezza sulla salute e la nutrizione, i comportamenti quotidiani non sempre riflettono tale consapevolezza. La ricerca evidenzia la necessità di una cultura informativa più solida e personalizzata, suggerendo di affidarsi a esperti per costruire una dieta su misura in base alle proprie esigenze, piuttosto che seguire consigli generali che potrebbero non essere sempre adeguati a ciascuno.