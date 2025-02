In partenza per un viaggio esotico? Ecco quali vaccini fare

Anche se l'estate è ancora lontana, c'è chi ha la fortuna di prendersi un brack di primavera, ormai alle porte, e chi sta già programmando i prossimi viaggi. Nel farlo, soprattutto se si è scelto una meta fuori dall'Europa, il consiglio è quello di adottare alcune precauzioni per quanto riguarda la salute. In alcune zone del mondo il rischio di contrarre malattie a cui noi non siamo abitualmente esposti, è più alto, per questo si ricorre ai vaccini, prima della partenza. Ma quali fare? Ecco i consigli tratti Humanitas Salute.

Quali vaccinazioni fare prima di partire per un viaggio esotico?

Vacanze esotiche e malattie: cosa fare?

Una vacanza esotica può, infatti, nascondere il rischio di contrarre un'infezione. Sono diverse le malattie infettive presenti in giro per il mondo a trasmissione locale. Molte delle quali si possono prevenire vaccinandosi. Prima di partire è bene consultare il medico di base che saprà indirizzare verso la corretta strategia profilattica, con un'attenzione particolare per i bambini. Inoltre, se possibile, è importante pianificare il viaggio così da avere il tempo necessario per la somministrazione dei vaccini e per agevolarne l'efficacia.

Vacanze esotiche e malattie: quali vaccini?

Ecco, di seguito, le malattie infettive più frequenti per cui è possibile fare prevenzione anche con il vaccino prima di fare le valigie: