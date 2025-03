Mal di schiena in aereo? Ecco come sopravvivere ai voli lunghi senza dolori

Affrontare un volo lungo può essere una vera sfida per la schiena. Sedili scomodi, spazi ristretti e ore passate nella stessa posizione possono trasformare il viaggio in un incubo per chi soffre di dolori lombari. Ma niente paura: con qualche accorgimento, puoi ridurre il fastidio e arrivare a destinazione senza sentirti un rottame.

Mal di schiena in aereo: come prevenirlo e alleviarlo nei voli lunghi

1. Prima di decollare: scegli bene il tuo posto

Non tutti i posti in aereo sono uguali, soprattutto se vuoi evitare di atterrare con la schiena a pezzi. Se puoi, cerca di prenotare un posto con più spazio per le gambe, come quelli vicino alle uscite di emergenza o in prima fila. Evita il fondo dell'aereo: è spesso più stretto e soggetto a turbolenze, il che può peggiorare la tensione muscolare. Se viaggi in economy e lo spazio è un miraggio, porta con te un cuscino lombare o usa una felpa arrotolata per sostenere la zona bassa della schiena. Anche un piccolo dettaglio come questo può fare la differenza tra un viaggio infernale e uno più sopportabile.

2. Durante il volo: muoviti (anche da seduto!)

Uno degli errori più comuni è restare immobili per ore. Il corpo ha bisogno di movimento, altrimenti la schiena si irrigidisce e il dolore aumenta. L'ideale sarebbe alzarsi ogni ora per camminare un po' lungo il corridoio e fare qualche semplice esercizio di stretching. Se sei bloccato al tuo posto, puoi comunque fare qualcosa:

Ruota lentamente le spalle e il collo per sciogliere la tensione.

Allunga le gambe e fletti i piedi per stimolare la circolazione.

Porta una ginocchia verso il petto (una alla volta) per allungare la zona lombare.

Questi movimenti aiutano a mantenere la muscolatura attiva e a prevenire dolori post-atterraggio.

3. L'idratazione è la tua alleata (e il caffè no!)

Forse non ci hai mai pensato, ma bere poca acqua in volo può peggiorare il mal di schiena. L'aria in cabina è secca, il che favorisce la disidratazione e rende i muscoli più rigidi. Per questo è fondamentale bere spesso, anche se non hai sete. Evita invece troppo caffè e alcol, perché possono disidratarti ancora di più. Se vuoi sentirti più attivo, meglio optare per un tè verde o una bevanda senza zuccheri aggiunti.

4. Dopo l'atterraggio: non buttarti subito sul letto

Dopo ore di volo, la tentazione di buttarsi subito sul letto o su una poltrona è forte. Ma attenzione: il tuo corpo ha bisogno di riattivarsi per evitare di accumulare tensione. Appena puoi, fai una passeggiata, anche solo per 10-15 minuti. Se hai tempo, un po' di stretching o una doccia calda possono aiutarti a rilassare i muscoli.