Bruciare i grassi a tavola: ecco cinque alimenti amici del metabolismo

Fare attività fisica è fondamentale, la predisposizione fisica ha il suo peso, e seguire una dieta equilibrata è senz'altro indispensabile. Ma c'è anche un'altra strada per mantenersi in forma: scegliere consapevolmente gli alimenti da portare in tavola. Alcuni cibi, infatti, possono contribuire ad accelerare il metabolismo, aiutando l'organismo a consumare più calorie. Ce ne parla la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care, che ci ha indicato cinque alimenti comuni da includere nella dieta per supportare la perdita di grasso corporeo in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

1. Cibi piccanti

Un pizzico di piccante può fare molto. La capsaicina, sostanza contenuta nei peperoncini, è responsabile del gusto piccante e ha dimostrato di aumentare la frequenza cardiaca e stimolare il metabolismo.

Inoltre, questo composto può agire da soppressore dell'appetito. Alcuni studi suggeriscono che la capsaicina possa anche favorire la trasformazione delle cellule adipose bianche, che immagazzinano grasso, in cellule adipose brune, che invece lo bruciano.

2. Tè verde

Tra le bevande che aiutano a bruciare i grassi, il tè verde merita una menzione speciale. Privo di calorie (a patto di non dolcificarlo), contiene un antiossidante chiamato EGCG (epigallocatechina gallato), che stimola il metabolismo.

Per ottenere un effetto significativo, sarebbe necessario bere circa cinque tazze al giorno. In alternativa, si può scegliere il matcha, una varietà di tè verde in polvere dal Giappone, che contiene una concentrazione di Egcg tre volte superiore rispetto al tè verde tradizionale.

3. Pesce

Oltre a essere un ottimo alleato per pelle, capelli e unghie, il pesce è ricco di omega 3, acidi grassi essenziali che contribuiscono a regolare il metabolismo e il senso di sazietà. Gli omega 3 stimolano anche la produzione di leptina, un ormone che segnala al cervello quando siamo sazi.

Secondo l'Oms, il fabbisogno settimanale è di almeno 500 mg di omega 3, facilmente raggiungibili consumando pesce due volte alla settimana. Le varietà consigliate sono salmone, sardine, tonno e aringhe.

4. Latticini

Formaggi e latticini possono rivelarsi validi alleati per il metabolismo. La combinazione di proteine e calcio contenuta in questi alimenti aiuta a preservare la massa muscolare e, allo stesso tempo, a ridurre i grassi.

Alcune ricerche hanno dimostrato che chi segue una dieta ipocalorica e consuma latticini ottiene risultati migliori in termini di perdita di peso rispetto a chi li esclude. Tuttavia, è importante fare attenzione alla quantità di grassi: scegliere prodotti a basso contenuto calorico e leggere le etichette è fondamentale. Meglio ancora se con il supporto di un nutrizionista.

5. Pompelmo

Povero di calorie e ricco di benefici, il pompelmo è uno spuntino ideale per contrastare la fame tra un pasto e l'altro. Il suo sapore amarognolo è dato dalla naringina e dalla naringenina, due flavonoidi che possono contribuire a ridurre trigliceridi, colesterolo e livelli di zucchero nel sangue.

Attenzione però: queste sostanze possono interagire con alcuni farmaci. Se si è in terapia farmacologica, è bene consultare il medico prima di consumare pompelmo regolarmente.