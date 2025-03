Orecchio tappato: a cosa può essere dovuto e come porvi rimedio

L'orecchio tappato è un disturbo comune che può manifestarsi in diverse situazioni, come raffreddori, sbalzi di pressione o infezioni. Nella maggior parte dei casi, il problema si risolve spontaneamente, ma in alcune circostanze può rendersi necessario un intervento medico.

Orecchio tappato, le cause

Ecco una serie di possibili cause che portano ad avere un orecchio tappato.

Tappo di cerume

Il cerume ha una funzione protettiva e antibatterica, ma un'eccessiva produzione può portare alla formazione di un tappo. Questo può causare sintomi come:

Udito ovattato

Calo dell'udito

Acufene (ronzii o fischi auricolari)

Vertigini

Un'igiene inadeguata, come l'uso improprio dei cotton fioc, può peggiorare la situazione, spingendo il cerume in profondità e rendendo più difficile la sua rimozione.

Sbalzi di pressione

Le variazioni improvvise di pressione, come durante un volo aereo, un'immersione in acqua o una salita in montagna, possono provocare una sensazione di orecchio tappato. In alcuni casi, queste condizioni possono portare a un barotrauma, con possibile dolore e difficoltà uditive. Se la pressione non si riequilibra adeguatamente, si può sviluppare un'otite media.

Infezioni dell'orecchio

Le infezioni possono colpire sia l'orecchio esterno (otite esterna) che l'orecchio medio (otite media). L'otite esterna è spesso causata da batteri o funghi e può derivare da un'eccessiva umidità o traumi al condotto uditivo. L'otite media è più comune nei bambini ma può colpire anche gli adulti, causando dolore, febbre e riduzione dell'udito.

Ostruzione della tuba di Eustachio

La tuba di Eustachio collega l'orecchio medio con la faringe e aiuta a bilanciare la pressione interna. In caso di raffreddore o allergia, il muco può ostruire la tuba, causando un'alterazione dell'udito e una sensazione di ovattamento auricolare.

Orecchio tappato, i possibili rimedi

Se l'orecchio si tappa a causa di uno sbalzo di pressione, spesso è sufficiente adottare semplici accorgimenti come:

Deglutire o masticare un chewing gum

Sbadigliare

Bere acqua

Chi è soggetto a problemi di compensazione pressoria può praticare esercizi specifici come la manovra di Valsalva o utilizzare dispositivi come l'Otovent. Nei casi in cui il problema sia dovuto a un tappo di cerume, è consigliabile evitare rimedi casalinghi e rivolgersi a un medico, che può eseguire un lavaggio auricolare o rimuovere il tappo con strumenti specifici. Per le infezioni, il trattamento varia in base alla causa: gli antibiotici possono essere prescritti per le infezioni batteriche, mentre in altri casi possono essere sufficienti farmaci sintomatici o antinfiammatori. Se il disturbo persiste, è opportuno consultare un otorinolaringoiatra per una valutazione più approfondita e l'individuazione del trattamento più adeguato.