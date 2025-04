Segale, il cereale ricco di fibre che aiuta a ridurre colesterolo e glicemia

La segale è un cereale dalle origini antiche, appartenente alla famiglia delle Poaceae, la stessa cui fanno capo anche riso, sorgo e avena. Si distingue per l'elevato contenuto di fibre, superiore a quello del frumento e di molti altri cereali. Nonostante presenti una quantità di glutine inferiore rispetto a frumento e orzo, i prodotti a base di segale restano comunque inadatti a chi soffre di celiachia. Di tutto questo ne parliamo con la dottoressa Martina Francia, nutrizionista di Humanitas Medical Care.

Perché la segale fa bene: benefici, valori nutrizionali e come usarla

I benefici della segale

La segale è formata principalmente da carboidrati complessi e ha un contenuto proteico inferiore rispetto alla farina di frumento. È particolarmente ricca di fibre alimentari solubili, che favoriscono un maggiore senso di sazietà e aiutano a regolare il transito intestinale. Le fibre riescono inoltre a tenere sotto controllo i valori di zuccheri e colesterolo nel sangue, mentre l'aminoacido lisina è indispensabile per mantenere l'elasticità delle arterie, promuovendo così la salute cardiovascolare.

Grazie al suo indice glicemico relativamente basso, è un alimento adatto a chi soffre di diabete o insulino-resistenza. È fonte di minerali essenziali come potassio, magnesio, fosforo, ferro e zinco, tutti importanti per diverse funzioni fisiologiche, incluso il metabolismo energetico. Le vitamine del gruppo B presenti nella segale supportano ulteriormente il metabolismo, mentre la vitamina E agisce come antiossidante, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo. La segale offre sostanze importanti per lo sviluppo del sistema nervoso durante la gravidanza e fornisce molecole utili per prevenire l'anemia e supportare la coagulazione del sangue.

Pane di segale e altri usi in cucina

Il pane di segale è una delle preparazioni più comuni a base di questo cereale. Caratterizzato da una consistenza densa e da un sapore forte, questo tipo di pane dà un senso di sazietà prolungato, ideale per chi desidera controllare il proprio appetito. Inoltre, il pane di segale ha un indice glicemico inferiore rispetto al pane bianco o integrale di frumento, rendendolo un'ottima scelta per chi ha bisogno di gestire i livelli glicemici.

Il pane di segale

La segale si presta a molti utilizzi in cucina. Oltre al tradizionale pane, può essere impiegata nella preparazione di prodotti da forno, piatti caldi e anche bevande. I fiocchi di segale sono un'ottima opzione per preparare colazioni nutrienti, come il porridge, oppure possono essere aggiunti a yogurt o bevande vegetali. La farina di segale è un'alternativa valida alla farina di frumento, ideale per chi cerca un sapore rustico. I chicchi di segale, infine, possono essere utilizzati per arricchire zuppe e minestre a base di verdure o legumi.