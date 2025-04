Dieta per il cervello: ecco gli alimenti che aiutano memoria e attenzione

Così come ci prendiamo cura del nostro corpo attraverso l'attività fisica e una corretta alimentazione, allo stesso modo dovremmo imparare a mantenerci in forma anche dal punto di vista mentale. Esistono infatti alcuni alimenti che, se inseriti con regolarità nella dieta, possono contribuire a preservare le funzioni cognitive, sostenere la memoria a lungo termine, prevenire malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e, più in generale, mantenere il cervello giovane e in salute. Tra questi troviamo il caffè e il cioccolato, ma anche pesci come il merluzzo, le uova, le verdure a foglia verde e i semi di girasole. A spiegare nel dettaglio l'importanza di questi alimenti è Elisabetta Menna, ricercatrice di Humanitas e dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr, che ha approfondito l'argomento in un intervento pubblicato da Humanitas Salute.

Cibi amici del cervello: la dieta per la memoria e la concentrazione

Uova, cioccolato e caffè: la squadra vincente per la memoria

Uova, germe di grano, arachidi, merluzzo, semi di girasole, caffè e cioccolato fondente sono alcuni dei cibi più amici dal cervello e dalla memoria. Infatti, ricchi di colina, un coenzima essenziale, ovvero una molecola importante per mantenere integra la struttura cellulare e le funzionalità del sistema nervoso, oltre che di vitamina B, sono cibi che aiutano la memoria a lungo termine. Tra questi, cioccolato fondente e caffè sembrano formare un'ottima squadra in aiuto al cervello.

Infatti, se da una parte il cioccolato fondente contiene flavonoidi che rappresentano un valido aiuto per far fronte alla perdita di memoria, dall'altra il caffè migliora l'acutezza mentale grazie alla caffeina che, oltre ad essere una fonte di antiossidanti che aiutano a mantenere il cervello in salute, aiuta anche a prevenire la depressione nelle donne. Questi cibi, quando consumati regolarmente, aiutano a migliorare, insieme alla memoria a lungo termine, anche la funzionalità del sistema nervoso, la capacità di attenzione e partecipazione.

Broccoli, spinaci e noci: le verdure che fanno bene al cervello

Anche altri cibi però aiutano il cervello a non perdere colpi: tra le verdure, i broccoli e altre brassicacee o crucifere come cavoli, cavolini, cavolfiori che contengono vitamina C e acido folico hanno un effetto positivo sulla memoria, la concentrazione e l'attenzione, mentre gli spinaci, ricchi di luteina, un importante antiossidante, proteggono il cervello dal declino cognitivo; le noci però sono tra i cibi più amici del cervello perché contengono acidi grassi omega3 e omega6, vitamina E e B6 che sono molto utili per mantenere la funzionalità del sistema nervoso.

Mirtilli e curcuma: alleati contro l'invecchiamento del cervello

Da non dimenticare i mirtilli, ricchi di antocianine e cianidine ad azione antinfiammatoria, un valido alleato contro l'invecchiamento del cervello perché contrastano l'azione dei radicali liberi. Sempre in merito all'invecchiamento del cervello, da alcuni studi sembra emergere che la curcumina contenuta nella curcuma possa fornire un valido aiuto nella prevenzione dell'Alzheimer.