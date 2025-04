Il miglio, un cereale che fa bene anche a pelle e capelli: ecco perché

Non solo nella dieta, il miglio si sta ritagliando un posto di rilievo anche nella cosmetica. Questo cereale antico, appartenente alla famiglia delle Graminacee - la stessa di orzo, farro e riso - è stato a lungo considerato un alimento per volatili. Oggi, però, torna protagonista grazie alla sua ricchezza nutrizionale, che lo rende un valido supporto per la salute e l'aspetto di pelle, capelli e unghie.

Miglio, il cereale che fa bene anche alla bellezza

Il miglio è un concentrato di sostanze preziose

«Il miglio contiene proteine ricche di aminoacidi solforati come cistina e cisteina, oltre a sali minerali (tra cui silicio, ferro, magnesio, calcio e zinco) e vitamine come A, E e quelle del gruppo B, in particolare la niacina (vitamina B3) - spiega Claudia Riccardi, biologa e membro del comitato direttivo di Aideco, Associazione italiana di dermatologia e cosmetologia. Tutti questi elementi contribuiscono alla salute della pelle e dei suoi annessi: capelli e unghie. Gli aminoacidi solforati, ad esempio, favoriscono la sintesi della cheratina, la proteina che costituisce la struttura di capelli, unghie e della parte più esterna dell'epidermide».

I sali minerali, invece, supportano le funzioni fisiologiche della cute, mentre le vitamine A ed E agiscono come antiossidanti, contrastando i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cutaneo. La vitamina B3, infine, rafforza la barriera idrolipidica della pelle e stimola il rinnovamento cellulare, contribuendo a mantenerla idratata e luminosa.

Miglio, dai semi ai cosmetici

Non sorprende, quindi, che il miglio venga impiegato anche in ambito cosmetico. Le sue componenti - aminoacidi, minerali e vitamine - vengono utilizzate singolarmente o in combinazione nella formulazione di prodotti per la cura della persona. «Nei cosmetici, il miglio è presente sotto forma di estratto dei semi, indicato tra gli ingredienti con la dicitura Panicum Miliaceum Seed Extract - precisa Riccardi. Lo si trova spesso in shampoo, balsami e trattamenti ristrutturanti per capelli, dove svolge una funzione protettiva e rinforzante della cheratina».

Integratori a base di miglio

Oltre all'uso topico, il miglio si presta anche a un impiego per via interna, sotto forma di integratore alimentare. Una scelta utile per sostenere il benessere di pelle, capelli e unghie dall'interno. «Grazie alle sue proprietà dermocosmetiche, un'integrazione bilanciata dei nutrienti contenuti nel miglio può rivelarsi efficace per migliorare l'aspetto e la salute della cute e dei suoi annessi» conclude l'esperta. In definitiva, il miglio si conferma un alleato prezioso non solo in cucina, ma anche nella beauty routine quotidiana.