Emicrania e dieta: cosa mangiare e cosa evitare per ridurre gli attacchi

Chi soffre di emicrania lo sa bene: una cattiva alimentazione può peggiorare i sintomi e rendere più frequenti gli attacchi. Non solo. Spesso, chi è affetto da emicrania cronica si ritrova a fare largo uso di farmaci, finendo per accumulare nel tempo una serie di sostanze che appesantiscono l'organismo. È proprio in questo contesto che l'alimentazione può diventare un prezioso alleato, grazie al suo effetto depurativo, o detox, sul corpo.

Emicrania e alimentazione: mangiare in modo bilanciato per un effetto detox

Lo spiega il dottor Vincenzo Tullo, neurologo e responsabile dell'ambulatorio sulle cefalee di Humanitas, in un approfondimento pubblicato da Humanitas Salute: seguire una dieta sana e bilanciata può contribuire a ridurre la frequenza e l'intensità degli attacchi emicranici, e allo stesso tempo aiutare l'organismo a liberarsi dalle tossine accumulate, specialmente in seguito all'uso prolungato di farmaci.

Emicrania, è importante mangiare a orari regolari

Un altro aspetto da non trascurare è la regolarità: chi soffre di emicrania dovrebbe evitare i digiuni prolungati e non saltare i pasti. Mangiare poco e spesso aiuta a mantenere stabile il livello di nutrienti nel sangue, prevenendo i cali energetici che possono provocare vasodilatazione cerebrale e, di conseguenza, dolore. Oltre a questo, è utile preferire cibi freschi, non confezionati e con pochi conservanti e additivi chimici, che possono rappresentare un ulteriore stimolo negativo per chi è predisposto all'emicrania.

L'emicrania e il ruolo dei nutrienti

Alla base dell'emicrania c'è spesso un deficit energetico cellulare causato da una carenza di nutrienti essenziali. Sebbene nei paesi industrializzati non manchino i macronutrienti, come proteine, carboidrati e grassi, l'alimentazione moderna tende a essere povera di micronutrienti, in particolare vitamine e sali minerali. Queste carenze, spesso dovute all'eccessiva lavorazione degli alimenti e alla loro conservazione prolungata, possono contribuire all'insorgenza di disturbi cronici come l'emicrania. Per questo, una dieta ricca di alimenti freschi, non processati e ricchi di micronutrienti, in particolare omega-3, vitamine del gruppo B e magnesio, può fare la differenza. Con un'alimentazione di qualità, gli effetti si vedono nel tempo: dopo qualche mese, i sintomi possono diminuire in modo significativo, fino a sparire del tutto in alcuni casi.

Cosa evitare (almeno all'inizio)

Ci sono alcuni alimenti che, soprattutto nelle prime fasi di un percorso alimentare detox, è meglio limitare o evitare, in quanto potenzialmente scatenanti per l'emicrania. Tra questi troviamo:

Formaggi stagionati

Estratto di lievito

Conserve di pesce (come tonno, acciughe, sardine in scatola)

Noci

Banane

Patate

Pomodori

Fragole

Crostacei

Uva passa

Cioccolato

Alcolici (forti vasodilatatori)

Questi alimenti possono contenere sostanze vasoattive o istamino-simili, che aumentano la probabilità di attacchi emicranici. Per questo motivo, come detto poc'anzi, è consigliabile preferire cibi semplici, freschi e naturali.

Cosa mettere nel carrello della spesa

Via libera, invece, a:

Yogurt

Pane semplice

Zucchero (senza esagerare)

Pasta e riso

Olio extravergine d'oliva

Frutta e verdura fresche

Sì anche a cibi ricchi di vitamine e sali minerali, da abbinare a una buona idratazione e a uno stile di vita regolare.

Le buone abitudini da seguire contro l'emicrania

Ecco alcune regole utili per ridurre gli attacchi emicranici attraverso l'alimentazione:

Associa alla dieta cibi ricchi di vitamine, sali minerali e omega-3

Evita i digiuni prolungati

Mangia poco e spesso, distribuendo i pasti nell'arco della giornata

Consuma prugne, gomasio (sale di sesamo) e zenzero, noti per le loro proprietà benefiche

Esiste, poi, anche un vecchio rimedio naturale che può aiutare a depurare l'organismo e calmare la mente: al mattino, a stomaco vuoto, bevi un bicchiere di acqua calda con mezzo limone spremuto, un cucchiaino di miele e mezzo cucchiaino di zenzero in polvere. Un piccolo gesto che può dare grandi benefici, soprattutto se inserito in un contesto alimentare equilibrato.