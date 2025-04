Colazione dolce o salata: qual è la migliore? Ecco il parere degli esperti

La colazione è un momento essenziale della giornata, al pari del pranzo e della cena. Essendo il primo pasto dopo il digiuno notturno, fornisce l'energia e i nutrienti necessari per affrontare al meglio le attività quotidiane, che si tratti di lavoro, studio, sport o semplicemente relax, magari durante le vacanze. C'è chi preferisce una colazione leggera e veloce, chi opta per qualcosa di più abbondante, chi la ama dolce come da tradizione italiana, e chi invece non rinuncia a una colazione salata, più comune nei paesi anglosassoni. L'importante è che sia un pasto bilanciato e completo, in grado di soddisfare il fabbisogno nutrizionale mattutino. Ne parliamo con la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa e nutrizionista presso Humanitas Mater Domini e i centri Humanitas Medical Care.

Colazione dolce o salata: qual è la scelta migliore?

Perché la colazione è così importante?

Durante la notte, il corpo rimane a digiuno per diverse ore. La colazione, al risveglio, ha il compito di riattivare il metabolismo e fornire l'energia necessaria per partire con il piede giusto. Anche se la tentazione di saltarla per dormire un po' di più è forte, un buon pasto mattutino aiuta a mantenere alta la concentrazione, a migliorare il rendimento fisico e mentale e a evitare la fame eccessiva nei pasti successivi. Un altro aspetto da considerare è che al mattino l'apparato digerente è più efficiente, mentre tende a rallentare nelle ore serali. Per questo motivo è consigliabile assumere una parte consistente delle calorie giornaliere proprio nella prima parte della giornata, riducendole progressivamente verso la cena.

Colazione dolce: la classica scelta italiana

In Italia, la colazione tradizionale è prevalentemente dolce. Tra le opzioni più comuni troviamo fette biscottate con marmellata o miele, yogurt, frutta fresca, biscotti secchi e bevande come tè, caffè o cappuccino. Non mancano le varianti più salutari, con pane integrale, frutta secca e spremute fatte in casa. Si tratta di una colazione che, se ben composta, garantisce un buon apporto di carboidrati e fibre, con un contenuto moderato di grassi. È leggera, digeribile e fornisce energia a lungo termine senza appesantire. La versione casalinga, rispetto a quella da bar (cappuccino e brioche), è sicuramente preferibile per qualità degli ingredienti e contenuto nutrizionale.

Colazione salata: le abitudini di altri Paesi

In molti Paesi europei, come Inghilterra e Germania, la colazione ha un'impronta decisamente più salata. Uova, pancetta, salsicce, pane tostato e formaggi sono solo alcuni degli alimenti che compongono il classico “breakfast” anglosassone. Questi cibi apportano proteine e grassi in quantità, ma possono risultare pesanti da digerire al mattino, soprattutto per uno stomaco ancora in fase di risveglio. Negli Stati Uniti, la colazione include spesso prodotti confezionati come succhi di frutta industriali, dolci da forno, pane con burro, uova strapazzate, salumi e formaggi. Anche in questo caso, si tratta di pasti molto ricchi e calorici, che possono appesantire l'organismo se non ben bilanciati.

Dolce o salata? Basta che sia bilanciata

In definitiva, non esiste una scelta “giusta” in assoluto tra dolce e salato. La colazione ideale dipende dalle abitudini, dai gusti personali e dallo stile di vita. L'importante è evitare eccessi, preferire alimenti freschi e non trasformati, e includere sempre una fonte di carboidrati, proteine e fibre. Una buona colazione è il primo passo per una giornata piena di energia e benessere.