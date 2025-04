Colazione senza glutine: 5 idee per cominciare al meglio la giornata

La colazione è il pasto più importante, eppure molte persone la saltano, soprattutto chi si ritrova tutt’un tratto a dover seguire un’alimentazione senza glutine. Il motivo? Spesso non si ha idea di cosa poter mangiare o semplicemente manca la voglia di preparare.

Chi è intollerante al glutine sa quanto possa essere difficile trovare soluzioni golose e nutrienti. Ma difficile non significa impossibile! Ecco qui 5 idee di colazione gluten free, semplici e veloci, perfette per cominciare la giornata.

Perché la colazione è importante e cosa mangiare

Saltare il primo (e probabilmente il più importante) pasto della giornata è sempre sbagliato; una colazione bilanciata, infatti, aiuta a mantenere costante il livello di zuccheri nel sangue, evitando picchi di fame.

Il consiglio per seguire una dieta senza glutine senza stress? Scegliere alimenti ricchi di fibre, proteine e grassi sani per garantire energia duratura.

Vediamo quindi 5 colazioni da preparare in pochi minuti.

1. Latte + merendine semplici da inzuppare

Questa è la classica colazione del mattino, che anche chi è intollerante può concedersi, a patto che scelga i prodotti giusti. Una tazza di latte è perfetta per la colazione, da scegliere fresco o da sostituire all’occorrenza con altre bevande vegetali come il latte di riso o d’avena.

Per l’inzuppo, le ciambelle senza glutine sono perfette: delicate, soffici e irresistibili, sono tanto buone da essere gustate anche da sole!

Come renderle ancora più golose? Accompagnandole con una crema di yogurt greco e miele, oppure con una spolverata di cannella.

2. Toast + avocado e uovo

Chi ha detto che la colazione debba essere per forza dolce? Un toast senza glutine con avocado e uovo è un’ottima opzione salata, ricca di proteine e grassi sani.

Per prepararlo servono pochissimi minuti. Basta tostare una fetta di pane gluten free, schiacciare mezzo avocado e aggiungere un pizzico di sale e limone. Una volta cotto anche l’uovo, in camicia o strapazzato, bisognerà metterlo sopra.

Il risultato? Una colazione saziante e nutriente che farà dimenticare i classici cornetti al bar!

3. Porridge + frutta

Il porridge è un’ottima scelta per chi vuole una colazione energetica e che tenga sazi fino all’ora di pranzo (se non oltre). Basta usare fiocchi d’avena certificati gluten free e cuocerli con latte, anche vegetale, per ottenere una crema densa e nutriente.

L’ideale sarebbe poi aggiungere frutta fresca o secca, e una spolverata di cacao amaro per renderlo più goloso.

4. Smoothie bowl + granola

Chi ama le colazioni leggere e nutrienti, troverà lo smoothie bowl la scelta ideale. Bastano pochi ingredienti per creare un frullato goloso e salutare.

Per farlo, basta frullare della frutta fresca con del latte e versare il composto in una bowl. Successivamente si può aggiungere della granola senza glutine o delle scaglie di cioccolato fondente.

Per i più golosi, non è possibile perdersi l’abbinamento banana, frutti rossi e latte di mandorla, perfetto per le colazioni del periodo primaverile.

5. Pancakes senza glutine + frutta fresca

Per gli amanti dei dolci, la scelta migliore per cominciare la giornata sono i pancakes! Queste iconiche frittelle si possono preparare anche nella versione senza glutine, usando farina di riso, di cocco o di mandorle, o qualsiasi farina gluten free.

Per la ricetta base servono un uovo, una banana schiacciata, due cucchiai di farina gluten free, un cucchiaino di lievito e un goccio di latte vegetale. Bisognerà ottenere una pastella e cuocere l’impasto per qualche minuto in una padella antiaderente. Una volta fatto, si possono accompagnare i pancake con frutta fresca di stagione, sciroppo d’acero o miele.

E la colazione è servita!