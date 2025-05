Attività fisica in vacanza: come restare attivi senza rinunciare al relax

In vacanza ci si prende una pausa da tutto. Dal lavoro, dalle scadenze, dalla routine quotidiana. Ma anche l'attività fisica, spesso, finisce nel dimenticatoio. Eppure bastano pochi accorgimenti per restare in movimento - senza, ovviamente, rinunciare al piacere del relax.

Come restare in forma in vacanza: consigli per mantenersi attivi anche in viaggio

Camminare: il miglior allenamento in vacanza

Può sembrare un controsenso, ma è vero: quando siamo in ferie, tendiamo a muoverci meno. Le giornate rallentano, si trascorrono più ore seduti, magari tra lunghi pranzi e momenti di inattività. Se è giusto concedersi un po' di tregua, il corpo - e la mente - beneficiano comunque del movimento. E non serve certo passare ore in palestra. La prima buona notizia? Il semplice fatto di visitare una città o fare una passeggiata in natura è già una forma di attività fisica. Camminare per qualche ora al giorno, meglio se a ritmo sostenuto, aiuta la circolazione, mantiene attivo il metabolismo e migliora l'umore. Per chi ama monitorare i propri passi, l'obiettivo ideale si aggira intorno ai 10.000 passi al giorno, ma anche superare i 6.000 in vacanza è un ottimo traguardo.

Hotel, mare o montagna: il movimento si adatta al contesto

Ogni tipo di vacanza offre occasioni diverse per mantenersi attivi. L'importante è saper cogliere le opportunità che il luogo suggerisce, adattando l'attività fisica all'ambiente e al proprio livello di energia.

Al mare : una nuotata al mattino, una camminata sul bagnasciuga o una sessione di stretching all'ombra possono bastare. Chi ama l'attività più intensa può provare il sup (stand up paddle), il kayak o una corsetta sul lungomare nelle ore più fresche.

: una nuotata al mattino, una camminata sul bagnasciuga o una sessione di stretching all'ombra possono bastare. Chi ama l'attività più intensa può provare il sup (stand up paddle), il kayak o una corsetta sul lungomare nelle ore più fresche. In montagna : le opportunità aumentano. Trekking, bici, escursioni leggere o passeggiate panoramiche rappresentano un mix perfetto tra natura, sport e relax. L'altitudine, inoltre, stimola la respirazione e migliora la resistenza.

: le opportunità aumentano. Trekking, bici, escursioni leggere o passeggiate panoramiche rappresentano un mix perfetto tra natura, sport e relax. L'altitudine, inoltre, stimola la respirazione e migliora la resistenza. In città: può sembrare più difficile, ma non lo è. Salire le scale anziché prendere l'ascensore, esplorare i quartieri a piedi, visitare i parchi locali o persino partecipare a tour in bicicletta guidati sono soluzioni semplici e efficaci.

Micro-workout da camera (senza attrezzi)

Quando il tempo è poco o si vuole mantenere una certa costanza, si può contare sui cosiddetti “micro-workout”: brevi sessioni da 10-15 minuti da fare in camera, anche senza attrezzi. Ecco un esempio (ripetere il circuito 2-3 volte):

1 minuto di jumping jack

1 minuto di squat

1 minuto di plank

1 minuto di affondi alternati

1 minuto di addominali

Questi esercizi aiutano a mantenere il tono muscolare e stimolare il metabolismo senza richiedere troppo tempo o spazio.

Benessere in movimento: un cambio di prospettiva

Pensare all'attività fisica come a un momento di piacere, e non come a un dovere, è la chiave per integrarla davvero nel proprio stile di vita - anche in viaggio. Non si tratta di bruciare calorie, ma di sentirsi bene, rigenerarsi, esplorare con un altro passo. Del resto, muoversi in vacanza non significa rinunciare al relax. Al contrario: spesso è proprio il movimento a renderlo completo.