Germogli di bambù: l'alimento orientale che fa bene al cuore e all'intestino

Avete mai assaggiato i germogli di bambù? Scopriamo insieme perché vale la pena provarli e quali sono le loro proprietà, a partire da un approfondimento di Humanitas Salute. I germogli di bambù sono, infatti, le parti giovani e commestibili della pianta di bambù. Diffusi in Asia orientale (in particolare a Taiwan, in Cina e in Giappone), possono provenire da diverse varietà: le più comuni sono Bambusa bambos, B. tulda, Dendrocalamus hemiltonii, B. polymorpha, B. balcooa, D. gigentius e Melocanna baccifera.

Tante le proprietà dei germogli di bambù

Quali sono i valori nutrizionali dei germogli di bambù?

100 g di germogli di bambù crudi contengono circa 27 calorie e apportano:

4,0 mg di vitamina C

20 UI di vitamina A

0,600 mg di niacina

0,240 mg di vitamina B6

0,161 mg di acido pantotenico

0,150 mg di tiamina

0,070 mg di riboflavina

7 µg di folati

533 mg di potassio

59 mg di fosforo

13 mg di calcio

4 mg di sodio

3 mg di magnesio

1,10 mg di zinco

0,50 mg di ferro

0,262 mg di manganese

0,190 mg di rame

0,8 µg di selenio

beta-carotene

91,0 g di acqua

3 g di zuccheri

2,60 g di proteine

2,2 g di fibre

0,30 g di grassi totali, di cui: 0,069 g di saturi, 0,007 g di monoinsaturi, 0,134 g di polinsaturi

Chi dovrebbe evitare i germogli di bambù?

Non sono note interazioni significative tra il consumo di germogli di bambù e l’assunzione di farmaci o altre sostanze.

Quando si trovano i germogli di bambù?

In Italia sono disponibili tutto l’anno. Nei Paesi in cui vengono coltivati, la raccolta avviene in stagioni diverse a seconda della specie.

Benefici e possibili controindicazioni dei germogli di bambù

I germogli di bambù rappresentano un supporto per il benessere intestinale: grazie al contenuto di fibre aiutano la regolarità e contrastano la stitichezza, contribuendo anche a ridurre il rischio di tumore al colon. Sono utili anche per la salute cardiometabolica, poiché aiutano a limitare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri, favorendo il controllo dei loro livelli nel sangue. Il contenuto di potassio li rende validi alleati di cuore e arterie, poiché questo minerale favorisce una corretta pressione sanguigna e una frequenza cardiaca regolare. Ricchi di vitamine e sali minerali ad azione antiossidante, forniscono anche vitamine del gruppo B, utili al metabolismo, mentre ferro e rame partecipano alla produzione dei globuli rossi.