Idratazione e integrazione: cosa serve davvero nei mesi caldi

Durante l’estate è frequente avvertire un senso di spossatezza che può tradursi in affaticamento fisico e mentale. In questo contesto, oltre a una corretta idratazione e a un’alimentazione equilibrata, un valido aiuto può arrivare dall’uso appropriato di integratori alimentari, in particolare di quelli a base di vitamine e sali minerali.

Fondamentale idratarsi bene dopo l'attività fisica

Questo bisogno di supporto si riflette anche nelle scelte dei consumatori italiani: nel 2024, secondo un’elaborazione di Integratori & Salute – l’associazione che rappresenta il settore degli integratori alimentari in Italia ed è parte di Unione Italiana Food – su dati New Line relativi al canale Farmacia, i sali minerali e le vitamine conquistano il secondo e il terzo posto tra le categorie di integratori più utilizzati in Italia, subito dopo i probiotici.

In particolare, le vendite di integratori a base di sali minerali nel 2024 hanno registrato un valore di 265,9 milioni di euro (+6,7%) pari a 14,9 milioni di confezioni vendute (+3,4%), mentre le vendite di vitamine hanno toccato quota 202,9 milioni di euro in valore (+4,2%) e 12,6 milioni di confezioni vendute, stabile rispetto all’anno precedente (Dati New Line 2024, vendite in volume e valore, canale Farmacia.)

Benessere in estate: strategie efficaci per affrontare caldo e spossatezza

Con l’aumento delle temperature è frequente sperimentare spossatezza, gonfiore e affaticamento generale. Le alte temperature possono infatti influenzare la circolazione sanguigna, provocando dilatazione dei vasi e ristagni, in particolare a carico di piedi, gambe e caviglie.

Inoltre, in estate si riduce spesso la pratica sportiva, con effetti negativi sul drenaggio linfatico. Per questo motivo è utile adottare strategie mirate per mantenere il benessere fisico, intervenendo su alimentazione, integrazione e idratazione.

Vitamine e micronutrienti per contrastare la stanchezza estiva

Secondo la dottoressa Francesca Marangoni, Responsabile Ricerca NFI (Nutrition Foundation of Italy) «Oltre a un'alimentazione equilibrata e a un riposo di qualità, una delle prime azioni da intraprendere è garantire un corretto apporto di vitamine e minerali essenziali. Le vitamine del gruppo B – come B2, B3, B6, B12 e folati – insieme a vitamina C, magnesio e ferro, contribuiscono al mantenimento di un metabolismo energetico sano e di una buona funzione psicologica. In presenza di carenze o nei periodi più critici, può essere utile previo parere medico valutare un supporto attraverso integratori alimentari specifici, per ritrovare energia e contrastare la sensazione di stanchezza».

Vitamine del gruppo B, ideali in una corretta idratazione

Sudorazione e sali minerali: prevenire la disidratazione estiva

Durante i mesi più caldi, l’aumento della sudorazione può determinare una perdita significativa di liquidi ed elettroliti. Il rischio di disidratazione è più elevato per le persone anziane o per chi pratica attività fisica all’aperto.

Oltre a bere regolarmente, è consigliabile consumare alimenti ricchi di acqua, come frutta e verdura, ed evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali. In alcune situazioni, può risultare utile un’integrazione mirata di magnesio e potassio, soprattutto per chi svolge attività fisica intensa.

Frutta fresca, ricca di vitamine

Micronutrienti e attività fisica: il ruolo del magnesio e del potassio

Il magnesio è un minerale fondamentale per supportare la funzione muscolare e contrastare l’indolenzimento associato allo sforzo fisico. Diversi studi scientifici collegano la sua carenza a una maggiore incidenza di affaticamento muscolare, mentre livelli adeguati favoriscono un recupero più rapido.

In estate, chi pratica sport deve quindi prestare particolare attenzione all’integrazione di micronutrienti persi con il sudore, come sodio, iodio, ferro, zinco e potassio.

Fare sport d'estate porta al rischio di disidratazione

Nei mesi di luglio-settembre 2024, i dati di vendita rilevati da evidenziano un picco di acquisti di integratori di magnesio e potassio, con 3,1 milioni di confezioni vendute, pari alla metà del totale annuale. Seguono gli integratori di ferro e quelli a base di vitamine del gruppo B, che hanno superato 1,1 milioni di confezioni nel periodo estivo.

Risultati positivi anche per gli integratori di vitamina D e vitamina C, quest’ultima con un aumento significativo del +12,5%.

Salute della pelle in estate: il ruolo delle vitamine nella fotoprotezione

La pelle è uno degli organi più esposti ai danni dei raggi UV durante l’estate. Oltre all’uso di protezioni solari, l’integrazione di specifiche vitamine e minerali può contribuire a preservarne l’integrità.

«Alcuni micronutrienti – conclude la dottoressa Franca Marangoni – svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della salute cutanea, come la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina A (necessaria per l’integrità delle cellule epiteliali) e lo zinco. La vitamina C, oltre a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, stimola la sintesi di collagene, mentre l’associazione orale di vitamina C ed E è stata proposta per ridurre l’eritema indotto da raggi UV . Anche la vitamina D, sebbene la sintesi endogena estiva sia spesso sufficiente, è stata associata a potenziali benefici in termini di fotoprotezione grazie alla sua capacità di modulare la risposta immunitaria».