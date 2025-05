Tutto sulle albicocche: proprietà, benefici e controindicazioni

Colorate, profumate e naturalmente dolci, le albicocche cominciano a comparire sui banchi della frutta a partire dalla seconda metà di maggio e ci accompagnano fino a inizio settembre. Secondo Humanitas Salute, si tratta di un frutto non solo gustoso ma anche ricco di proprietà nutrizionali che lo rendono un valido alleato del benessere quotidiano. Scopriamo insieme perché inserirle nella propria alimentazione può essere una scelta vantaggiosa.

Albicocche: proprietà, benefici e valori nutrizionali

Cosa sono le albicocche e le proprietà nutrizionali

Le albicocche sono i frutti del Prunus armeniaca, una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae, originaria di Cina e Giappone. I frutti possono variare nel colore - dal giallo all'arancione intenso, talvolta con sfumature porpora - e nel sapore, a seconda della varietà. Secondo Humanitas, 100 grammi di albicocche forniscono circa 28 calorie, di cui la maggior parte derivano dai carboidrati (91%). Le proteine rappresentano circa il 6% dell'apporto calorico, mentre i grassi solo il 3%. Ricchissime di acqua (86,3 g per 100 g), le albicocche contengono:

6,8 g di zuccheri semplici

1,5 g di fibre (sia solubili che insolubili)

(sia solubili che insolubili) 320 mg di potassio

16 mg di fosforo

16 mg di calcio

0,5 mg di ferro

Solo 1 mg di sodio

Le albicocche sono una buona fonte di:

Vitamina C (13 mg ogni 100 g)

(13 mg ogni 100 g) Niacina o vitamina B3 (0,5 mg)

(0,5 mg) Vitamina A (360 µg di retinolo equivalente)

(360 µg di retinolo equivalente) Piccole quantità di tiamina (B1) e riboflavina (B2)

e Vitamina K e altre sostanze come composti volatili, acidi organici, fenoli e terpenoidi

Benefici e usi delle albicocche nella medicina popolare

Oltre a essere un'ottima fonte naturale di vitamine e sali minerali, le albicocche sono utilizzate nella medicina tradizionale per diversi scopi. I decotti di corteccia vengono impiegati come astringenti contro irritazioni cutanee, mentre paste a base di nocciolo sono state utilizzate per trattare infezioni locali. Il nocciolo stesso contiene amigdalina, una sostanza con potenziali effetti antitumorali, sebbene le prove scientifiche sulla sua efficacia siano ancora limitate. In ambito cosmetico, l'olio di albicocca è apprezzato per le sue proprietà emollienti e viene utilizzato anche come solvente in alcuni preparati farmaceutici.

Albicocche: controindicazioni e allergie

Non sono note interazioni negative tra il consumo di albicocche e farmaci, né particolari controindicazioni. Tuttavia, in gravidanza e allattamento è sconsigliato l'uso di prodotti a base di nocciolo, per mancanza di dati certi sulla sicurezza. Attenzione anche alle allergie: alcune persone possono presentare reazioni crociate con frutti come la pesca, o sviluppare dermatiti da contatto. L'ingestione di noccioli può inoltre causare sintomi simili all'intossicazione da acido cianidrico, come nausea, mal di testa, ipotensione e vertigini.