Cipolla: l'alimento che aiuta il cuore, i reni e il sistema immunitario

C'è chi la adora e chi proprio non la sopporta, ma in cucina è quasi sempre presente. Stiamo parlando della cipolla, ortaggio indispensabile per insaporire tantissime ricette, ma anche ricco di proprietà benefiche. Contiene vitamine, oligoelementi ed è nota per le sue qualità antibiotiche, espettoranti e diuretiche. Un vero alleato per reni e sistema cardiovascolare. Approfondiamo insieme le sue caratteristiche, partendo dai dati condivisi da Humanitas Salute.

Cipolla: benefici, controindicazioni e valori nutrizionali

I valori nutrizionali della cipolla

La cipolla, nome scientifico Allium cepa, appartiene alla famiglia delle Alliaceae. Ne esistono diverse varietà: gialle, bianche e rosse, di cui si consuma prevalentemente il bulbo. Della cipolla verde, invece, si mangiano anche le foglie. 100 grammi di cipolla apportano circa 35 calorie, così ripartite:

82% carboidrati

15% proteine

3% lipidi

Nel dettaglio, per 100 g troviamo:

Acqua: 89,11 g

Proteine: 1,10 g

Lipidi: 0,10 g (di cui grassi saturi 0,042 g, monoinsaturi 0,013 g, polinsaturi 0,017 g)

Carboidrati: 9,34 g

Fibre: 1,7 g

Vitamina C: 7,4 mg

Acido pantotenico: 0,123 mg

Niacina: 0,116 mg

Tiamina: 0,046 mg

Riboflavina: 0,027 mg

Vitamina E: 0,02 mg

Vitamina A: 2 UI

Folati: 19 µg

Potassio: 146 mg

Fosforo: 29 mg

Calcio: 23 mg

Magnesio: 10 mg

Sodio: 4 mg

Ferro: 0,21 mg

Zinco: 0,17 mg

Manganese: 0,129 mg

Rame: 0,039 mg

La cipolla è anche fonte di beta-carotene, luteina/zeaxantina e allicina.

Quando è meglio evitare la cipolla? E quando si trova?

La cipolla potrebbe interferire con alcuni farmaci come litio, aspirina, anticoagulanti, antidiabetici, antiaggreganti e medicinali metabolizzati dal citocromo P450 2E1. In caso di dubbi, è consigliabile consultare il medico.

Cipolla: un alleato naturale per la salute del cuore e dei reni

Le cipolle, ricordiamo, sono disponibili tutto l'anno. Alcune varietà, però, sono stagionali. Le cipolle grosse e tonde si distinguono tra quelle primaverili-estive e quelle da conservazione. Le cipolle bianche, più digeribili, sono tipiche del periodo di settembre.

I benefici e le controindicazioni della cipolla

I benefici della cipolla derivano in gran parte dall'allicina, una molecola prodotta dai composti solforati contenuti nel bulbo. L'allicina nello specifico:

Riduce il colesterolo prodotto dal fegato

Ha proprietà antibatteriche, antivirali, antitumorali e antimicotiche

Aiuta a regolare la pressione sanguigna

Contrasta l'aggregazione delle piastrine

Svolge un'azione fibrinolitica

Attenzione, però, al consumo di cipolla cruda: può irritare occhi, pelle e mucose, soprattutto in soggetti sensibili.