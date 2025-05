Ecco tutti i benefici della rucola, l'insalata dal gusto deciso

La rucola è uno degli ortaggi più comuni sulle nostre tavole, ma anche uno di quelli più sorprendenti dal punto di vista nutrizionale. Come riportato da Humanitas Salute, si tratta di una pianta che contiene pochissime calorie (solo 28 per 100 grammi), un alto contenuto di acqua e sali minerali ed è un concentrato di vitamine. Fa bene alla digestione, stimola l'appetito, ha effetti rilassanti e viene consigliata anche nelle diete ipocaloriche. Bisogna però fare attenzione: chi segue una terapia con anticoagulanti dovrebbe limitarne il consumo.

Rucola: proprietà, benefici e controindicazioni della pianta dal sapore deciso

La rucola, una pianta rustica dal gusto deciso

Dal nome scientifico Eruca sativa, è conosciuta anche con i nomi di ruchetta, rughetta o rugola. Appartiene alla famiglia delle Crucifere, la stessa dei cavoli e dei broccoli, e si distingue per le sue foglie allungate dal colore verde intenso, la consistenza leggera ma croccante e il sapore caratteristico, pungente e leggermente amarognolo. In cucina è estremamente versatile: può essere consumata cruda o cotta, come contorno, aggiunta a insalate, pizze o primi piatti, ma viene impiegata anche per preparare decotti e tisane, sfruttandone le proprietà benefiche.

Coltivazione e stagionalità della rucola

A rendere la rucola interessante dal punto di vista agronomico è anche la sua capacità di crescere in fretta e con poca acqua, condizione che ne accentua il gusto piccante. Cresce facilmente anche allo stato spontaneo, e in quel caso il sapore risulta ancora più deciso, la foglia più scura e coriacea. La stagione migliore per coltivarla va da marzo a settembre, ma viene prodotta e venduta tutto l'anno, rendendola sempre disponibile sui banchi del mercato.

Rucola: i valori nutrizionali e i benefici

Dal punto di vista nutrizionale, come detto, è un alimento ricco d'acqua (91 g su 100), con un apporto bilanciato di carboidrati (3,9 g), zuccheri (3,9 g), proteine (2,6 g), fibre (0,9 g) e pochissimi lipidi (0,3 g). È del tutto priva di colesterolo ed è una buona fonte di sali minerali, in particolare potassio (468 mg), calcio (309 mg), ferro (5,2 mg) e fosforo (41 mg). Non mancano poi le vitamine: contiene 742 µg di vitamina A (in forma di retinolo equivalente), ben 110 mg di vitamina C, vitamina K, acido folico (vitamina B9) e altri micronutrienti utili per la salute dell'organismo. A renderla ancora più interessante è la presenza di nutrienti capaci di svolgere un'azione protettiva e rigenerante. Grazie al notevole contenuto di sali minerali - in particolare ferro, potassio e calcio - la rucola è un alimento rimineralizzante. L'alto apporto di acqua la rende particolarmente rigenerante e rinfrescante. Ipocalorica, si presta a essere consumata anche da coloro che devono seguire una dieta a ristretto regime calorico.

Sotto quelle foglie, un concentrato di salute

È ricchissima di vitamina C (vitamina nota per i suoi effetti benefici antiossidanti che è in grado di contrastare l'azione dannosa dei radicali liberi), di provitamina A (fondamentale per un buon funzionamento della vista - in particolare della retina -, per la crescita ossea, per la funzione ovarica e testicolare e per un sano sviluppo embrionale, in quanto regola la crescita e la differenziazione dei tessuti), oltre che di acido folico o vitamina B9 (essenziale per il benessere dell'apparato cardiovascolare e molto importante in fase di gravidanza per uno sviluppo ottimale del nascituro) e di vitamina K (utile al benessere di denti ed ossa e per mantenere in salute il sistema nervoso, poiché prende parte alla costituzione della guaina mielinica che riveste i nervi). La rucola è anche un piccolo aiuto per chi fatica a mangiare. È altresì in grado di stimolare l'appetito, ed è quindi indicata per chi soffre di inappetenza; è digestiva, in quanto le sostanze amare di cui è composta stimolano la produzione di succhi gastrici, facilitando la digestione. Ha infine proprietà rilassanti e favorisce il sonno.

Quando evitare la rucola?

Tuttavia, non è un alimento adatto a tutti, o almeno non in quantità eccessive. Come precisa Humanitas Salute, «qualora si sia in terapia con sostanze anticoagulanti, è opportuno evitare di consumare quantità eccessive di rucola (la vitamina K può ostacolare l'effetto di questi farmaci)». Inoltre, va evitata da chi è allergico a questa pianta.