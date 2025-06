Dolci, ricchi di fibre e alleati della pressione: le proprietà dei fichi

Dolci, ricchi di zuccheri e fibre, i fichi sono i frutti del Ficus carica, una pianta che, secondo Humanitas Salute, fu tra le prime a essere coltivate in Egitto. Oggi i principali produttori sono Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia e California. In Italia, la loro stagione va da giugno ad agosto: un periodo limitato per gustarli freschi, approfittando delle loro proprietà nutrizionali e dei benefici che possono offrire, ma anche con qualche attenzione. Per esempio, i fichi possono interagire con alcuni farmaci, come gli ossazolidinoni, e contengono ossalati, che potrebbero rivelarsi problematici in presenza di calcoli renali o biliari.

Tutto quello che c'è da sapere sui fichi

Le proprietà nutrizionali e i benefici dei fichi

Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di fichi apportano circa 47 calorie. Queste provengono per l'88% da carboidrati, per l'8% da proteine e per il 4% da lipidi. La composizione è in prevalenza acquosa (81,9 grammi ogni 100) e contiene circa 11,2 grammi di zuccheri solubili, insieme a 2 grammi di fibre, di cui 0,63 grammi sono solubili e 1,38 grammi insolubili. Le proteine sono presenti in misura di 0,9 grammi, mentre i grassi si fermano a 0,2 grammi. A rendere i fichi interessanti anche sotto il profilo della salute sono però soprattutto i micronutrienti. Un etto di questi frutti contiene 270 mg di potassio, 25 mg di fosforo, 43 mg di calcio, 2 mg di sodio e 0,5 mg di ferro.

I fichi fanno bene all’intestino e alla pressione

Sul fronte delle vitamine, sono presenti 7 mg di vitamina C, 0,4 mg di niacina, 0,04 mg di riboflavina, 0,03 mg di tiamina e 15 µg di vitamina A espressi in retinolo equivalente. Il loro contenuto di potassio è particolarmente utile per tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Inoltre, grazie al buon apporto di fibre, i fichi possono favorire il funzionamento dell'intestino e contribuire al mantenimento del peso corporeo. Secondo Humanitas Salute, le fibre contenute nei fichi possono anche aiutare a «combattere alcune forme di cancro». Detto ciò, va ricordato che si tratta comunque di un frutto zuccherino e che, in caso di patologie specifiche, è meglio non abusarne.

Fichi e salute, le controindicazioni

Un altro punto da tenere presente riguarda le interazioni farmacologiche. «Il consumo di fichi può interagire con l'azione degli ossazolidinoni, molecole che vengono utilizzate come antimicrobici. Ne è un esempio il linezolid - riporta sempre Humanitas Salute. Si tratta di una precisazione importante, soprattutto per chi assume farmaci di questa categoria. Non va poi dimenticato che i fichi contengono ossalati, sostanze che, se si accumulano in eccesso, possono favorire la formazione di calcoli. Per questo motivo, è consigliabile prestare attenzione in presenza di problemi renali o biliari non sotto controllo. Infine, nel caso dei fichi secchi, c'è un'ulteriore nota da tenere presente: possono contenere solfiti, conservanti che, come segnala Humanitas Salute, «possono provocare reazioni di intolleranza, particolarmente gravi nel caso in cui si soffra di asma».