Occhi sani e protetti? Il segreto in 10 frutti tropicali: ecco quali

Colorati, dalle forme insolite e dai sapori sorprendenti, i frutti tropicali sono una riserva eccezionale di vitamine, antiossidanti e sostanze benefiche per la salute, in particolare per quella degli occhi. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, uno dei principali gruppi europei nel settore dell'oftalmologia, rispetto alla frutta più comune delle nostre campagne, quella tropicale contiene concentrazioni più elevate di luteina, zeaxantina, beta-carotene e altri fitonutrienti fondamentali per proteggere la retina e migliorare la qualità visiva.

Frutti tropicali: il segreto per occhi sani e protetti

Con l'arrivo del caldo, il bisogno di idratazione cresce e la frutta tropicale - fresca, succosa e leggera - diventa un'alleata ideale per rinfrescarsi e reintegrare i liquidi persi. Il gusto dolce, unito all'elevato contenuto di acqua, rende questa frutta perfetta per combattere la spossatezza tipica delle giornate afose. Oltre a ciò, come detto, i frutti tropicali sono ricchissimi di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti che sostengono il sistema immunitario, favoriscono una buona digestione e aiutano a mantenere il corpo ben idratato.

In particolare per gli occhi, forniscono nutrienti preziosi come vitamina C, vitamina A, luteina e zeaxantina, che contrastano lo stress ossidativo causato dall'esposizione solare e aiutano a prevenire patologie come cataratta, degenerazione maculare e occhio secco. Un consumo regolare contribuisce anche a mantenere gli occhi ben idratati, migliorando la chiarezza visiva. Freschi, in frullati, succhi, insalate o dessert: i frutti tropicali sono facili da integrare nella dieta e rappresentano una valida alternativa a snack industriali e cibi ultra-processati.

I 10 frutti tropicali che proteggono la salute degli occhi

Gli esperti di Clinica Baviera hanno selezionato dieci frutti esotici particolarmente efficaci nel proteggere la salute oculare, spiegandone proprietà e benefici:

Papaya: ricchissima di vitamina A, C, E e beta-carotene, è un vero toccasana per gli occhi. La vitamina A mantiene sana la cornea, mentre il beta-carotene protegge le cellule oculari dai radicali liberi. Contiene anche luteina e zeaxantina, carotenoidi fondamentali per la macula, che filtrano la luce blu e migliorano l'acutezza visiva. Un consumo regolare aiuta a rallentare l'invecchiamento degli occhi e preservare una visione nitida. Mango: è una fonte eccellente di vitamina A e zeaxantina, utili per migliorare la visione notturna e proteggere la retina. Grazie alla vitamina C, favorisce la sintesi del collagene, essenziale per cornea e vasi oculari. I suoi antiossidanti aiutano a contrastare malattie oculari degenerative. Frutto della passione: ricco di vitamina A e C, idrata l'occhio, previene la secchezza oculare e protegge da infezioni e infiammazioni. Le sue fibre aiutano a tenere sotto controllo la glicemia, un aspetto importante per prevenire la retinopatia diabetica. Ananas: contiene molta vitamina C e bromelina, un enzima dalle proprietà antinfiammatorie. È utile in caso di occhio secco o infiammazioni oculari croniche, mentre gli antiossidanti proteggono la retina dall'invecchiamento. Kiwi: coltivato anche in aree tropicali, è tra i frutti con più vitamina C in assoluto. Contiene anche luteina e zeaxantina, che proteggono la macula dalla luce artificiale, ideale per chi passa molto tempo davanti agli schermi. Ha inoltre vitamina E e rame, utili contro lo stress ossidativo. Guaiava: con livelli di vitamina C superiori a quelli degli agrumi, la guaiava rinforza i capillari oculari e migliora la circolazione. Contiene anche vitamina A e flavonoidi, che aiutano a prevenire patologie come glaucoma e degenerazione maculare. Banana: pur avendo un contenuto più basso di antiossidanti rispetto ad altri frutti, fornisce vitamina A, zinco e vitamine del gruppo B, che sostengono la funzione del nervo ottico. È un frutto versatile, utile anche per mantenere attivo il collegamento tra occhio e cervello. Cherimoya: conosciuta come “frutto della crema”, offre vitamina B6, potassio e antiossidanti che favoriscono la comunicazione tra occhi e cervello. È utile per preservare una buona visione anche in condizioni di scarsa luce. Acerola: detta anche ciliegia delle Barbados, è tra i frutti più ricchi di vitamina C. Aiuta a rigenerare il collagene, protegge la retina e rafforza le difese oculari contro raggi UV e inquinamento. È un potente alleato contro l'invecchiamento della vista. Frutto del Drago: ricco di antociani, vitamina C, omega-3 e ferro, migliora la salute dei capillari oculari e mantiene idratati gli occhi. È ideale per chi soffre di secchezza oculare e per proteggere la retina dallo stress ossidativo.

Inserire i frutti tropicali nella dieta contribuisce al benessere degli occhi

Alla luce di tutte queste proprietà, inserire con regolarità frutta tropicale nella propria alimentazione può contribuire concretamente al benessere degli occhi, in modo naturale e piacevole. A confermarlo è anche il dottor Sergio Ares, medico chirurgo oculista e country manager di Clinica Baviera Italia, che sottolinea: «I frutti tropicali sono un'ottima fonte di nutrienti essenziali per la salute degli occhi, oltre a essere una ricca fonte di vitamine e minerali. Molti di essi contengono grandi quantità di vitamina A e betacarotene, importanti per mantenere una visione corretta e prevenire malattie come la cecità notturna. Forniscono inoltre vitamina C, che mantiene in salute i vasi sanguigni degli occhi e riduce il rischio di cataratta e di degenerazione maculare senile.

Sergio Ares, medico chirurgo oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia

«Questi nutrienti aiutano a combattere i danni ossidativi causati dai radicali liberi, uno dei principali fattori che possono compromettere la vista - spiega Ares. I frutti tropicali fanno bene anche perché contengono composti bioattivi come i flavonoidi e i carotenoidi, che aiutano a ridurre l'infiammazione oculare e a proteggere la retina dalla luce ultravioletta; hanno un elevato contenuto di acqua, che aiuta a mantenere un'adeguata idratazione degli occhi, prevenendo secchezza e affaticamento visivo. Noi di Clinica Baviera invitiamo tutti a integrare questi frutti nella propria dieta quotidiana, perché rappresentano un modo naturale e gustoso per prendersi cura della vista a lungo termine».