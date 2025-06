Basilico: amico del fegato, digestivo naturale e scudo antinfiammatorio

Con l'arrivo delle belle giornate, l'aria si riempie del profumo inconfondibile del basilico. Conosciuto scientificamente come Ocimum basilicum, è una delle erbe aromatiche più diffuse e apprezzate. Appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, ha origini in Iran, India e in altre zone tropicali dell'Asia. Ma cos'è esattamente e quali benefici può offrire questa pianta dal colore verde brillante e dal profumo intenso? Fa bene al fegato, favorisce il buon umore ed è un ottimo digestivo. Scopriamone tutte le proprietà grazie a un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo di seguito.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul basilico

Quali sono le proprietà nutrizionali del basilico?

Cinque foglie di basilico fresco, pari a circa 2,5 grammi, apportano soltanto una caloria e contengono:

2,30 g di acqua

0,08 g di proteine

0,02 g di grassi, tra cui 0,010 g di acidi grassi polinsaturi, 0,001 g di saturi, 0,002 g di monoinsaturi

0,07 g di carboidrati

0,01 g di zuccheri

7 UI di vitamina A

0,004 mg di vitamina B6

0,002 mg di riboflavina

0,001 mg di tiamina

10,4 µg di vitamina K

0,4 mg di vitamina C

0,023 mg di niacina

0,022 mg di acido pantotenico

0,02 mg di vitamina E

2 µg di folati

9,625 mg di rame

7 mg di potassio

4 mg di calcio

2 mg di magnesio

1 mg di fosforo

0,08 mg di ferro

0,029 mg di manganese

0,02 mg di zinco

Il basilico è una fonte di beta-carotene, beta-criptoxantina, luteina/zeaxantina e flavonoidi come orientina e vicenina. Contiene inoltre un olio essenziale ricco di numerosi composti benefici, tra cui l'eugenolo.

Quando evitare il consumo di basilico?

Non sono note interazioni significative tra il basilico e farmaci o altre sostanze. In caso di dubbi o condizioni specifiche, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico.

Qual è la stagionalità del basilico?

Il basilico si raccoglie generalmente da aprile a ottobre, ma grazie alla coltivazione in serra è disponibile sul mercato durante tutto l'anno.

Benefici e controindicazioni del basilico

Le sostanze contenute nell'olio essenziale del basilico sono associate a proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. In particolare, l'eugenolo è in grado di inibire l'attività dell'enzima ciclossigenasi, contribuendo a ridurre le infiammazioni, come nel caso dell'artrite reumatoide, dell'artrosi o delle malattie infiammatorie intestinali. Tra i batteri contrastati dal basilico si segnalano Enterococchi, Shigella, Staphylococcus e Pseudomonas. Anche l'infuso di basilico, utile per alleviare la nausea, presenta lievi proprietà antisettiche. Dal punto di vista nutrizionale, è una buona fonte di antiossidanti e vitamine che svolgono un ruolo chiave nella coagulazione del sangue, nel metabolismo e nello sviluppo del sistema nervoso in gravidanza.