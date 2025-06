Esami di maturità 2025: cosa mangiare per restare lucidi e concentrati

Mercoledì 18 giugno iniziano ufficialmente gli esami di maturità 2025. Un appuntamento che per migliaia di studenti segna il confine tra la scuola e tutto ciò che verrà dopo. L'ansia, la stanchezza e il ritmo serrato delle ultime settimane di studio mettono però a dura prova concentrazione e serenità. Dormire bene, fare pause e organizzare il tempo sono fondamentali. Ma anche ciò che si mette nel piatto può fare la differenza. A dirlo non sono solo nutrizionisti e medici: lo confermano studi scientifici, antiche pratiche ayurvediche e persino Coldiretti, che da anni stila la lista degli alimenti “promossi e bocciati” per arrivare in forma alla maturità.

Esami di maturità 2025: la guida alimentare per affrontarli al meglio

I superfood per concentrazione, memoria e buonumore

In cima alla lista ci sono alcuni superfood vegetali segnalati da CiboCrudo, marchio italiano specializzato in cibi crudisti. Tra questi, il matcha - tè in polvere verde brillante - è uno dei più efficaci per favorire la concentrazione. Contiene caffeina, ma anche l-teanina, che ne rallenta l'assorbimento e abbassa i livelli di cortisolo. In pratica: più focus e meno agitazione. Bastano un frullino montalatte e un po' di tè matcha in polvere per preparare un matcha soy latte.

Si può utilizzare la polvere di tè matcha, per essere più concentrati

Per potenziare la memoria, invece, si può puntare sul brahmi (Bacopa Monnieri). «Nell'antica medicina ayurvedica si credeva che potesse aprire la porta della piena conoscenza». I suoi princìpi attivi hanno effetti positivi su memoria, attenzione e recupero delle conoscenze. In polvere, è perfetto da aggiungere a un frullato. Altro alleato dello studio: gli omega-3. Le noci ne contengono il 9%, una quota superiore alla media della frutta secca. I semi di canapa, macinati freschi, sono ideali da aggiungere alle insalate. Per chi preferisce gli oli, ottimi quelli di semi di lino, canapa o noci. Quando la tensione sale, possono aiutare le fave di cacao, soprattutto quelle della varietà criollo, la più rara e aromatica. Sono ricche di sali minerali e stimolano il buonumore. Si possono tritare e unire a frutta secca, yogurt o gelato.

Occhi stanchi e mente affaticata? Bacche di goji, acai e guaranà

Chi studia ore al computer dovrebbe ricordarsi delle bacche di goji. Quelle della varietà Lycium barbarum sono particolarmente ricche di vitamina A e zeaxantina, utili per preservare la salute della vista. Si possono mangiare come snack o aggiungere a granola, cereali o biscotti (anche al posto del cioccolato).

Le bacche di goji sono ricche di vitamina A e zeaxantina, entrambe importanti per preservare la salute degli occhi

Per contrastare affaticamento e stress, ottima l'acai in polvere, ricca di antiossidanti e flavonoidi. Il guaranà, invece, contiene guaranina, una sostanza simile alla caffeina che dà energia e migliora attenzione e reattività. La classica acai bowl a colazione - con frutta congelata, granola e frutti di bosco - è una combinazione perfetta.

La dieta della sera: dormire bene per affrontare meglio l'esame

Quando si è sotto pressione, la sera diventa cruciale. Secondo Coldiretti, sono da evitare sia il digiuno che gli eccessi. «Dall'abuso di caffè alle abbuffate di salatini e noccioline, dall'overdose di cioccolato ai pasti super speziati sono alcuni degli errori a tavola che aumentano ansia e insonnia e fanno perdere concentrazione e serenità agli studenti sotto stress in vista dell'esame di diploma. Una vera e propria prova di passaggio dall'adolescenza all'età adulta per superare la quale oltre che sullo studio meglio puntare a tavola su frutta e verdura, pasti leggeri e cibi che contengono sostanze rilassanti che aiutano a restare lucidi in questi giorni di studio "matto e disperatissimo" per dirla con Giacomo Leopardi». Meglio cibi ricchi di triptofano, che stimolano la serotonina, il neurotrasmettitore del benessere: legumi, carne, pesce, formaggi freschi, uova bollite, frutta dolce di stagione. Benissimo anche pane, pasta, riso e orzo.

Lattuga, latte caldo e dolci leggeri: gli antistress naturali

Per rilassarsi davvero prima di dormire, gli alimenti “sedativi” fanno la differenza. «Tra le verdure al primo posto la lattuga, seguita da cipolla e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno» scrive Coldiretti. «Un aiuto per vincere la preoccupazione viene dagli alimenti come pane, pasta o riso, lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo, frutta dolce e infusi al miele che favoriscono il sonno e aiutano l'organismo a rilassarsi per affrontare con la necessaria energia e concentrazione la sfida scolastica».

Il latte caldo è perfetto per dormire bene in vista degli esami di maturità

«Bene anche un bicchiere di latte caldo, giusto prima di andare a letto, che oltre a diminuire l'acidità gastrica che può interrompere il sonno, fa entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita per via di sostanze, presenti anche in formaggi freschi e yogurt, che sono in grado di attenuare insonnia e nervosismo». Un dolcetto fatto in casa - con farina, uova e zuccheri semplici - può aiutare a ritrovare la tranquillità. Così come tisane dolcificate con miele, che creano un'atmosfera rilassante e rendono la mente più ricettiva.

Maturità a tavola: i promossi e i bocciati

Promossi

Pasta, riso, pane, orzo

Lattuga, radicchi, cipolla, aglio

Rape, cavolo

Formaggi freschi, yogurt

Uova bollite

Miele in infusi e latte caldo

Frutta dolce

Bocciati