Aglio orsino: proprietà, utilizzi e consigli per la raccolta e conservazione

È facile incontrarlo durante una passeggiata nei boschi primaverili, ma in pochi sanno davvero riconoscerlo. L'aglio orsino, o aglio selvatico, è una pianta erbacea spontanea che cresce nelle zone montane e umide dell'Europa centrale e meridionale. Il suo profumo ricorda quello dell'aglio comune, ma il sapore è più tenue, quasi elegante. Non solo è un ingrediente interessante in cucina, ma è anche un piccolo scrigno di benefici per la salute, spesso sottovalutati. Scopriamo insieme perché vale la pena conoscerlo meglio.

L‘aglio orsino, noto anche come aglio selvatico o orsino maggiore

Quali sono le proprietà dell'aglio orsino?

L'aglio orsino è noto fin dall'antichità per le sue proprietà curative, spesso sfruttate dalla medicina popolare. Tra le sue azioni più interessanti ci sono:

Antibiotico e antibatterico : efficace contro virus, batteri e funghi, utile in caso di malanni stagionali.

: efficace contro virus, batteri e funghi, utile in caso di malanni stagionali. Antivirale : supporta l'organismo nella difesa da influenze e herpes.

: supporta l'organismo nella difesa da influenze e herpes. Antimicotico : efficace nel trattamento naturale di micosi e infezioni da lieviti.

: efficace nel trattamento naturale di micosi e infezioni da lieviti. Depurativo : stimola fegato e reni, favorendo l'eliminazione di tossine.

: stimola fegato e reni, favorendo l'eliminazione di tossine. Ipotensivo : aiuta a regolare la pressione sanguigna.

: aiuta a regolare la pressione sanguigna. Fluidificante del sangue : riduce il rischio di trombi e favorisce l'equilibrio del colesterolo.

: riduce il rischio di trombi e favorisce l'equilibrio del colesterolo. Digestivo : ottimo alleato contro gonfiori, digestione lenta e pesantezza.

: ottimo alleato contro gonfiori, digestione lenta e pesantezza. Stimolante immunitario: rafforza le difese naturali dell'organismo.

Come si utilizza l'aglio orsino in cucina?

L'aglio orsino è estremamente versatile e si presta a numerosi usi gastronomici. Può essere consumato fresco o trasformato in preparazioni semplici e gustose:

Tritato finemente : ideale per insaporire primi piatti, risotti, frittate, bruschette e formaggi .

: ideale per . In salse : base perfetta per pesto , salsa verde o aioli aromatico.

: base perfetta per , o aromatico. Sott'olio o sott'aceto : utile per condire insalate , carni o da servire come antipasto.

: utile per condire , o da servire come antipasto. In infusione: per tisane dalle proprietà depurative e digestive.

Come si raccoglie e si conserva l'aglio orsino?

La raccolta avviene in primavera, quando le foglie sono giovani e tenere. Si consiglia di raccogliere solo quelle provenienti da piante adulte e cresciute in ambienti non contaminati da smog o agenti chimici. Una volta raccolto, può essere conservato in frigorifero per alcuni giorni. Per un utilizzo più lungo, può essere essiccato oppure messo sott'olio, mantenendo intatte aroma e proprietà benefiche.

L‘aglio orsino è pianta erbacea spontanea che cresce nei boschi e nelle zone montane dell‘Europa centrale e meridionale

Attenzione però: l'aglio orsino è spesso confuso con piante tossiche come il mughetto o il colchico, molto simili nell'aspetto ma potenzialmente pericolose. È fondamentale raccoglierlo solo se si è davvero sicuri della sua identificazione. In caso di dubbio, è sempre meglio affidarsi a un esperto.