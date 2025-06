Pesche: gusto, freschezza e benessere in un frutto da scoprire

Con il caldo estivo, non c’è nulla di più dissetante, leggero e profumato di una pesca. Questo frutto, oltre a essere gustoso e fresco, è anche un vero alleato per la salute. Derivato dal Prunus persica, una pianta della famiglia delle Rosaceae, la pesca è originaria della Cina ma oggi viene coltivata in molte aree del mondo, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. In natura ne esistono numerose varietà, che si distinguono per dimensione, colore della buccia e consistenza della polpa.

Tutto quello che c'è da sapere sulle pesche

Le proprietà nutrizionali delle pesche

Le pesche sono frutti poco calorici, ideali per l’estate: 100 grammi forniscono circa 30 kcal, così ripartite:

85% carboidrati

12% proteine

3% grassi

Questi, di seguito, invece, i valori nutrizionali per 100 g:

190 mg di potassio

11 mg di fosforo

9 mg di magnesio

6 mg di calcio

0,61 mg di manganese

0,25 mg di ferro

0,17 mg di zinco

0,068 mg di rame

9,54 g di carboidrati

1,5 g di fibre

0,91 g di proteine

0,25 g di grassi

6,6 mg di vitamina C

0,73 mg di vitamina E

326 UI di vitamina A

2,6 µg di vitamina K

162 µg di beta-carotene

91 µg di luteina e zeaxantina

67 µg di beta-criptoxantina

Benefici e controindicazioni delle pesche

Grazie alla vitamina C, le pesche svolgono un’azione antiossidante e favoriscono la sintesi del collagene. La vitamina A è importante per la salute di pelle, occhi e mucose, e può contribuire alla prevenzione di tumori della cavità orale e del polmone. Il potassio è utile per il buon funzionamento di cuore e arterie, mentre ferro e fluoro aiutano rispettivamente la produzione di globuli rossi e il benessere di ossa e denti. Attenzione però: le pesche contengono salicilati, sostanze che in soggetti sensibili possono provocare reazioni pseudoallergiche. In caso di dubbi, è bene consultare il proprio medico.

Quando sono di stagione le pesche?

La raccolta delle pesche comincia a maggio e termina a settembre. In Italia, il periodo ideale per gustarle è tra giugno e settembre, quando sono più saporite e nutrienti.