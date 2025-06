Carote: poche calorie, tante virtù. E aiutano anche con l'abbronzatura

Le carote non sono solo croccanti, dolci e versatili in cucina: sono anche un concentrato di benefici per la salute. Povere di calorie (appena 40 ogni 100 grammi), ricche di acqua, fibre e antiossidanti, sono un alimento prezioso per chi segue un'alimentazione sana ed equilibrata. Merito soprattutto del beta-carotene, un pigmento vegetale che l'organismo trasforma in vitamina A e che, oltre a proteggere pelle e vista, favorisce una buona risposta immunitaria e, perché no, una tintarella più uniforme e duratura. Le carote, ricordiamo, sono le radici della Daucus carota, pianta della famiglia delle Apiaceae, coltivata in tutto il mondo. A seconda dell'origine, variano per forma e colore: quelle asiatiche tendono a essere lunghe e coniche con sfumature zafferano, mentre le europee sono più corte, dalla punta arrotondata e di un arancione acceso.

Tutto sulle carote: valori nutrizionali, benefici e curiosità

Quali sono le proprietà nutrizionali delle carote?

100 g di carote crude, come riportato da Humanitas Salute, apportano circa 40 calorie suddivise nel seguente modo:

82% carboidrati

13% proteine

5% lipidi

Nello specifico, in 100 g di carote crude si trovano:

88,29 g di acqua

0,93 g di proteine

0,24 g di lipidi, fra cui: 0,037 g di grassi saturi, 0,014 g di grassi monoinsaturi e 0,117 grassi polinsaturi

9,58 g di carboidrati, di cui: 4,74 g di zuccheri e 2,8 g di fibre

320 mg di potassio

69 mg di sodio

35 mg di fosforo

33 mg di calcio

12 mg di magnesio

12 mg di manganese

0,30 mg di ferro

0,24 mg di zinco

5,9 mg di vitamina C

0,983 mg di niacina

0,66 mg di vitamina E

0,138 mg di vitamina B6

0,066 mg di tiamina

0,058 mg di riboflavina

16.706 UI di vitamina A

13,2 µg di vitamina K

19 µg di folati.

Sono fonti di luteina, zeaxantina, alfa-carotene, beta-carotene e, se fresche, di falcarinolo.

Quando è meglio non esagerare con le carote?

Le carote sono ben tollerate dalla maggior parte delle persone e non risultano particolari interazioni note con farmaci o altre sostanze. Tuttavia, in caso di dubbi specifici o condizioni mediche particolari, è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico.

La stagionalità delle carote

Le carote si trovano facilmente tutto l'anno, grazie alla loro coltivazione diffusa e alla lunga conservabilità. Un ortaggio sempre disponibile, che non conosce stagioni.

Benefici e possibili controindicazioni delle carote

Inserite in una dieta varia ed equilibrata, le carote offrono numerosi benefici per la salute. Ricche di fibre, antiossidanti e vitamine, forniscono un apporto calorico molto basso, il che le rende ideali anche per chi segue regimi alimentari controllati. In particolare, il loro contenuto di vitamina A e carotenoidi contribuisce alla salute di occhi, pelle e mucose, mentre la vitamina C rafforza il sistema immunitario e aiuta a mantenere sani denti e tessuti connettivi. Le vitamine del gruppo B sostengono il metabolismo energetico, mentre il potassio favorisce il benessere dell'apparato cardiovascolare. Un composto interessante presente nelle carote fresche è il falcarinolo, che alcune ricerche suggeriscono possa avere un ruolo nella prevenzione di alcuni tumori. Nonostante tutti questi effetti positivi, come per ogni alimento, è bene consumarle con equilibrio. Un consumo eccessivo può portare a una leggera colorazione giallastra della pelle (carotenosi), un fenomeno innocuo ma indicativo di un eccesso di beta-carotene nella dieta.

Curiosità: le carote aiutano davvero a mantenere l'abbronzatura?

Sì, è vero. Il tipico colore arancione delle carote (ma anche di albicocche, melone, zucca e patate dolci) è dato dal beta-carotene. Questo pigmento stimola la produzione di melanina, il naturale “scudo” della pelle esposta al sole, contribuendo a un'abbronzatura più uniforme, duratura e protettiva.

Le carote aiutano a mantenere l'abbronzatura

Per potenziarne l'effetto, meglio consumare questi alimenti insieme a una fonte di grassi buoni, come un filo d'olio extravergine d'oliva. Il beta-carotene, infatti, è liposolubile: ciò significa che si assorbe meglio se accompagnato da grassi.