Artrite reumatoide: la nutrizione come alleato nella gestione della malattia

Negli ultimi anni la scienza ha acceso i riflettori sul ruolo della dieta nella gestione di malattie croniche come l’artrite reumatoide. Oggi, anche grazie a prodotti innovativi come Mikara Shake, il supporto nutrizionale diventa parte integrante della terapia.

L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa 400mila persone in Italia, con una netta prevalenza tra le donne. Si tratta di una patologia autoimmune che provoca dolore, rigidità e gonfiore articolare, con un impatto importante sulla qualità di vita dei pazienti. Se un tempo le possibilità terapeutiche erano limitate, oggi la ricerca medica e nutrizionale apre nuove prospettive anche attraverso l’alimentazione.

Artrite reumatoide, il ruolo della dieta

L'alimentazione, infatti, non rappresenta solo una fonte di energia ma anche un potente modulatore dell'infiammazione. Numerosi studi indicano che abitudini alimentari scorrette, carenze nutrizionali o eccessi possono peggiorare i sintomi della malattia o addirittura favorirne l’insorgenza.

L'alimentazione può aiutare nella gestione della malattia

Una ricerca svedese ha mostrato come il consumo regolare di pesce azzurro - come sgombro, aringa e salmone - sia associato a una riduzione del rischio di sviluppare AR, grazie agli omega-3, acidi grassi noti per le proprietà antinfiammatorie. Al contrario, il fumo di sigaretta e lo stress lavorativo risultano fattori di rischio importanti, in grado di influenzare l’attività autoimmune. Ma cosa succede a chi ha già sviluppato la malattia? Qui entra in gioco la dieta funzionale e mirata.

Artrite reumatoide: la nuova frontiera del supporto nutrizionale

La novità arriva da un recente studio clinico pubblicato su Nutrients, che ha testato l’efficacia di Mikara Shake, primo alimento a fini medici speciali pensato per i pazienti con AR. Questo prodotto, sviluppato da Dr. Schär, nasce per rispondere alle due principali sfide nutrizionali di questi pazienti: il deficit energetico e la carenza di fibre. Grazie alla presenza di trigliceridi a media catena (MCT) e fibre solubili e insolubili, Mikara Shake offre un doppio vantaggio: fornisce energia facilmente utilizzabile e aiuta a ristabilire un corretto apporto di fibre alimentari, spesso insufficiente nella dieta quotidiana dei malati di AR, compromessa da scarso appetito, affaticamento e difficoltà nella preparazione dei pasti.

Il supporto nutrizionale diventa parte integrante della terapia.

Lo studio ha dimostrato una significativa riduzione dell'attività della malattia, misurata con l’indice SDAI (Simplified Disease Activity Index), e una correlazione con l’aumento dei livelli ematici di beta-idrossibutirrato (BHB), un corpo chetonico derivato dalla metabolizzazione degli MCT, noto per le sue proprietà antinfiammatorie. «I pazienti con artrite reumatoide faticano a mantenere un’alimentazione bilanciata, e questo può peggiorare il quadro clinico - spiega la professoressa Francesca Ingegnoli, reumatologa dell’ASST Gaetano Pini CTO di Milano -. Lo studio Mikara suggerisce che un supporto nutrizionale mirato, basato su MCT e fibre, può integrare la terapia farmacologica, con benefici evidenti anche sulla qualità della vita».

Artrite reumatoide: un nuovo modo di intendere la nutrizione

Mikara Shake rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra terapia farmacologica e nutrizione personalizzata, in linea con le più moderne strategie di cura multidisciplinari. Il prodotto è facile da assumere, si integra nella dieta senza alterarla e migliora l’aderenza al trattamento, riducendo il rischio di carenze nutrizionali. Questa innovazione si inserisce in un contesto più ampio, che rivaluta il ruolo della dieta nella gestione delle patologie autoimmuni. Oltre agli MCT e alle fibre, anche gli omega-3 del pesce azzurro, la vitamina D e gli antiossidanti presenti in frutta e verdura sono elementi su cui puntare per una dieta "anti-infiammatoria".