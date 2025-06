Carenza di vitamine: ecco tutti i sintomi che non devi ignorare

Spesso ci sentiamo stanchi, con la mente annebbiata o la pelle spenta, senza capirne il motivo. In molti casi, questi disturbi potrebbero essere legati a una carenza parziale di vitamine, una condizione nota come ipovitaminosi. Sintomi come mal di testa, tachicardia, disturbi del sonno, capelli opachi e unghie fragili possono derivare da squilibri alimentari o da diete poco bilanciate, in cui alcuni cibi vengono consumati in eccesso a scapito di altri. Le vitamine, essenziali per il buon funzionamento dell'organismo, si assumono principalmente attraverso l'alimentazione, ma non sempre in quantità adeguate. Ce ne parla Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X, in un articolo pubblicato da Humanitas Salute.

Carenza di vitamine? Ecco tutto quello che devi sapere

Carenza di vitamina A: i sintomi

Nota per il suo ruolo chiave nella salute della vista, la vitamina A (o retinolo) è anche fondamentale per rafforzare il sistema immunitario: contribuisce a mantenere integra la barriera costituita da cute e mucose, prima linea di difesa contro virus, batteri e altri patogeni. È presente sia in alimenti di origine animale sia vegetale, tra cui:

olio di fegato di merluzzo e fegato di animali terrestri

tuorlo d'uovo, salmone, tonno fresco e anguilla

frutta e verdura di colore giallo-arancione (come carote, zucca, melone, albicocche)

latte e derivati

Il fabbisogno giornaliero varia tra 0,6 e 0,7 mg, e può salire fino a 0,95 mg durante l'allattamento. I sintomi da carenza includono:

cecità notturna (vista compromessa in ambienti poco illuminati)

(vista compromessa in ambienti poco illuminati) secchezza oculare e lesioni corneali

e pelle secca , desquamazione e unghie fragili

, desquamazione e unghie fragili perdita di capelli

maggiore vulnerabilità alle infezioni

Sintomi e segnali della carenza di vitamina B

Tra le vitamine del gruppo B, la vitamina B12 è quella che tende più facilmente a scarseggiare, in particolare tra chi segue un'alimentazione vegana o vegetariana. La vitamina B9 (acido folico) è cruciale per le donne in gravidanza o che desiderano concepire, mentre la vitamina B8 (biotina) è importante per la salute di pelle, capelli e unghie. La vitamina B12 si trova quasi esclusivamente in alimenti di origine animale, mentre la biotina è presente in lievito di birra, arachidi, verdure, funghi, latticini, tuorlo d'uovo e fegato. I sintomi di una carenza possono includere:

tachicardia

confusione mentale

astenia (senso generale di debolezza)

Una carenza di vitamina B8 si manifesta invece con fragilità di unghie e capelli.

Vitamina C: quando manca, cosa succede?

Nel contesto di una dieta equilibrata, è raro riscontrare una carenza di vitamina C. Tuttavia, può verificarsi in caso di alimentazione squilibrata o eccessiva cottura degli alimenti. La vitamina C è presente in abbondanza in frutta e verdura fresca - soprattutto se consumata entro pochi giorni dall'acquisto - come:

arance, mandarini, limoni e kiwi

fragole

spinaci, broccoli, peperoni e pomodori

Oltre ad avere una funzione antiossidante, la vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro contenuto nei legumi e aiuta a prevenire l'anemia sideropenica. I principali sintomi di carenza includono:

stanchezza persistente

dolori muscolari e articolari

capelli fragili

anemia

Vitamina D: carenza diffusa, sintomi da non sottovalutare

A differenza di altre vitamine, la vitamina D è prodotta dal nostro organismo grazie all'esposizione solare, ma può essere integrata anche attraverso alcuni alimenti come salmone, sardine, crostacei, funghi, tuorlo d'uovo e olio di fegato di merluzzo. Anche latte, yogurt e succo d'arancia possono contenerne in piccole quantità. Quando l'esposizione al sole è insufficiente o l'apporto alimentare è scarso, possono comparire sintomi come:

fragilità ossea, osteopenia e osteoporosi

alterazioni nella coagulazione e nella pressione arteriosa

ciclo mestruale irregolare

Carenza di vitamina E: i sintomi

Come la vitamina C, anche la vitamina E svolge un'importante funzione antiossidante, aiutando a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e sostenendo il sistema immunitario. Il fabbisogno giornaliero si aggira attorno agli 8 mg, pari a circa 4 cucchiai di olio d'oliva o 2 porzioni abbondanti di broccoli. Le principali fonti di vitamina E includono:

oli vegetali (germe di grano, oliva)

frutta secca (mandorle, noci, nocciole)

verdure a foglia verde (spinaci, broccoli)

La carenza, seppur rara, può causare:

debolezza muscolare

problemi di coordinazione e equilibrio

formicolio o intorpidimento agli arti

difficoltà visive

abbassamento delle difese immunitarie

Quando servono davvero gli integratori?

Uno degli errori più diffusi è assumere integratori di vitamine e sali minerali senza aver accertato una carenza reale. In molti casi, è sufficiente seguire una dieta bilanciata, ricca di frutta e verdura di stagione, per soddisfare il fabbisogno vitaminico quotidiano. Ci sono però situazioni particolari in cui gli integratori possono diventare utili o necessari: durante la gravidanza, la menopausa, in età avanzata, per chi segue diete restrittive o in caso di malassorbimento intestinale dovuto a patologie o interventi chirurgici. In tutti questi casi è fondamentale affidarsi a un nutrizionista, che saprà indicare le dosi corrette e i tipi di supplementi più adatti.