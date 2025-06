Mangiare consapevolmente per dimagrire: il potere della mindfulness

Dimagrire richiede forza di volontà, ma anche una mente lucida. In questo senso, la meditazione - in particolare la mindfulness - si sta rivelando un alleato efficace per chi desidera perdere peso in modo sano e duraturo. Oltre ai benefici già noti per la gestione dello stress e il benessere mentale, la mindfulness può influenzare positivamente le abitudini alimentari e favorire un rapporto più equilibrato con il cibo. A spiegarlo è Sara Schirripa, filosofa, counselor e divulgatrice in ambito salute naturale, in un articolo pubblicato sul sito del biologo nutrizionista Luca Avoledo.

La meditazione aiuta nel perdere peso

Meditare per dimagrire: funziona davvero?

Una recente metanalisi pubblicata su Obesity Reviews, basata su 19 studi condotti nell’arco di dieci anni, ha evidenziato che l’approccio mindfulness all’alimentazione può risultare efficace nella perdita di peso. Questa pratica aiuta a evitare comportamenti alimentari disfunzionali e si dimostra utile anche nel mantenimento del peso forma a lungo termine.

Mindfulness e alimentazione: come agisce?

Ma in che modo la mindfulness può influire concretamente sull’alimentazione? Innanzitutto, promuove una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari, stimolando decisioni più salutari e un modo di mangiare più attento. Mangiare lentamente, ad esempio, permette di riconoscere meglio i segnali di sazietà del corpo e riduce il rischio di eccessi. Inoltre, la mindfulness invita a dedicare più cura al momento del pasto: dalla preparazione alla degustazione. Prestare attenzione ai colori, ai profumi e ai sapori degli alimenti, masticare con calma e assaporare ogni boccone rende l’esperienza più appagante e aiuta a superare il ciclo delle diete yo-yo, spesso frustranti. È un approccio che restituisce valore all’atto del nutrirsi, favorendo un equilibrio più stabile con il proprio corpo.

Come iniziare a praticare la mindfulness?

Chi si avvicina per la prima volta alla mindfulness può trarre grande beneficio da un percorso guidato con un professionista o un counselor. Imparare le basi di un rapporto sano con il cibo e con sé stessi è il primo passo per integrare questa pratica in modo efficace. Una volta apprese le tecniche fondamentali, la mindfulness può diventare parte integrante di un programma di dimagrimento e mantenimento del peso, offrendo un supporto concreto e duraturo verso uno stile di vita più sano e consapevole.